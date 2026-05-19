سازمان بهداشت جهانی نگران «مقیاس و سرعت» شیوع مرگبار ابولا است

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) ـ سازمان بهداشت جهانی، امروز سه‌شنبه ۱۹ مه، نگرانی خود را در مورد «مقیاس و سرعت» شیوع ابولا که حدود ۱۳۱ نفر را در جمهوری دموکراتیک کنگو کشته است، ابراز کرد و هشدار داد که این روند می‌تواند طولانی باشد.

این آژانس بهداشتی سازمان ملل متحد، افزایش تب خونریزی‌دهنده بسیار مسری را یک وضعیت اضطراری بهداشتی بین‌المللی اعلام کرده و خواستار برگزاری جلسه فوری در مورد این بحران شده است.

هیچ واکسن یا درمان دارویی برای گونه بوندیبوگیو از ابولا که در اواخر هفته گذشته در شرق شیوع پیدا کرده است، وجود ندارد.

ابولا در نیم قرن گذشته بیش از ۱۵۰۰۰ نفر را در آفریقا کشته است.

با توجه به اینکه موارد اخیر عمدتاً در مناطق صعب‌العبور و درگیر جنگ‌های طولانی‌مدت متمرکز شده‌اند، نمونه‌های کمی از آن آزمایش شده‌اند و ارقام عمدتاً بر اساس موارد مشکوک هستند.

ساموئل راجر کامبا، وزیر بهداشت کنگو، اوایل امروز سه‌شنبه در تلویزیون ملی گفت: «ما در مجموع تقریباً ۱۳۱ مورد مرگ و میر ثبت کرده‌ایم و حدود ۵۱۳ مورد مشکوک داریم.»

او افزود: «مرگ‌هایی که ما گزارش می‌کنیم، تمام مرگ‌هایی است که در جامعه شناسایی کرده‌ایم، بدون اینکه لزوماً بگوییم همه آنها با ابولا مرتبط هستند.»

تدروس آدهانوم گبریسوس، رئیس سازمان بهداشت جهانی، گفت که «عمیقا نگران مقیاس و سرعت این بیماری همه‌گیر» است.

آن آنسیا، نماینده سازمان بهداشت جهانی، در ژنو به خبرنگاران گفت که یک واکسن کاندید به نام اروبو در میان مواردی است که در حال بررسی است، اما احتمالاً حداقل «دو ماه طول می‌کشد تا در دسترس قرار گیرد.»

او افزود که این واکسن هنوز هم می‌تواند مفید باشد، زیرا «فکر نمی‌کنم که در عرض دو ماه با این شیوع تمام شود.»

مرگبارترین شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو، بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰، جان نزدیک به ۲۳۰۰ نفر را از ۳۵۰۰ مورد گرفت.

مرکز موارد جدید در استان ایتوری در شمال شرقی در مرز با اوگاندا و سودان جنوبی است.

این منطقه به عنوان قطب استخراج طلا، مرتباً شاهد رفت و آمد مردم است و سال‌هاست که درگیر جنگ بین شبه‌نظامیان محلی بوده است.

این ویروس در حال حاضر به استان‌های همسایه و همچنین فراتر از مرزهای جمهوری دموکراتیک کنگو، یعنی اوگاندا، گسترش یافته است.

ای‌اف‌پی/ب.ن