رم و اربیل بر گسترش مناسبات راهبردی تأکید کردند

3 ساعت پیش

در دیدار رسمی رئیس اقلیم کوردستان با سرجیو ماتارلا در رم، بر گسترش مناسبات راهبردی و تداوم حمایت‌های همه‌جانبه‌ی ایتالیا از اقلیم کوردستان و عراق تأکید شد.

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، پیش‌ازظهر روز سه‌شنبه، ۱۹ مه ۲۰۲۶ (۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در جریان سفر رسمی خود به ایتالیا، در کاخ ریاست‌جمهوری این کشور مورد استقبال رسمی سرجیو ماتارلا، رئیس‌جمهور ایتالیا قرار گرفت. در این دیدار، طرفین درباره‌ی تقویت پیوندهای دوستانه و گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف به بحث و تبادل نظر پرداختند.

نچیروان بارزانی در این نشست، مراتب سپاس و قدردانی اقلیم کوردستان و عراق را از حمایت‌های مستمر ایتالیا در زمینه‌های سیاسی، انسانی و توسعه‌ای ابراز کرد. وی به ویژه از نقش برجسته و همکاری‌های نظامی ایتالیا در دوران جنگ علیه تروریسم و حمایت از نیروهای پیشمرگه قدردانی نمود و آن را در تأمین امنیت منطقه حیاتی دانست.

سرجیو ماتارلا، رئیس‌جمهور ایتالیا نیز ضمن ابراز خرسندی از این دیدار، بر پایبندی کشورش به حمایت از ثبات، امنیت و توسعه‌ی پایدار در عراق و اقلیم کوردستان تأکید کرد. وی از اقلیم کوردستان به عنوان پناهگاه امن و الگوی درخشان همزیستی مسالمت‌آمیز میان پیروان ادیان و طیف‌های مختلف قومی در منطقه ستایش کرد.

در بخش دیگری از این دیدار، آخرین تحولات خاورمیانه مورد بررسی قرار گرفت و هر دو طرف بر اهمیت حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای و ضرورت گفتگوهای دیپلماتیک برای حل بحران‌ها تأکید کردند.