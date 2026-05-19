یوسف گناوی: پیشرفت‌های عمرانی و خدماتی اربیل را الگویی ارزشمند برای توسعه‌ی زیرساخت‌های استان نجف است

4 ساعت پیش

یوسف گناوی در جریان سفر به اقلیم کوردستان، پیشرفت‌های عمرانی و خدماتی اربیل را الگویی ارزشمند برای توسعه‌ی زیرساخت‌های استان نجف توصیف کرد.

یوسف گناوی، استاندار نجف، روز سه‌شنبه، ۱۹ مه ۲۰۲۶ (۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در یک کنفرانس خبری در شهر اربیل، هدف از سفر خود به اقلیم کوردستان را بررسی راهکارهای انتقال تجربه‌ی موفق مدیریت شهری و خدمات‌رسانی به استان نجف عنوان کرد. وی تأکید کرد که پیشرفت‌های چشمگیر اربیل در حوزه‌های برق، آب و خدمات عمومی می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر مناطق عراق باشد.

استاندار نجف با ابراز خرسندی از این سفر اظهار داشت: «در این سفر دیدارهای بسیار مهمی با پرزیدنت بارزانی و مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان داشتیم. همچنین با استاندار اربیل و مقامات شهرداری درباره‌ی جزئیات پروژه‌های خدماتی گفتگو کردیم.» وی افزود که اربیل در سال‌های اخیر توانسته است به خوبی بحران کم‌آبی و خشکسالی را مدیریت کرده و پایداری شبکه‌ی برق را حفظ کند؛ موضوعاتی که نجف به شدت نیازمند بهره‌گیری از آن‌هاست.

یوسف گناوی با اشاره به پیوندهای تاریخی میان اربیل و نجف، بر لزوم تقویت همکاری‌ها در زمینه‌ی تسهیل تردد زائران و گردشگران مذهبی تأکید کرد. وی گفت: «خطوط پروازی میان فرودگاه‌های اربیل و نجف نقش راهبردی در نزدیکی شهروندان و توسعه‌ی گردشگری دارد و ما به دنبال تقویت این مسیرهای ارتباطی هستیم.»

استاندار نجف در پایان سخنان خود، از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران اقلیم کوردستان دعوت کرد تا در پروژه‌های زیربنایی استان نجف، به ویژه در بخش توسعه‌ی فرودگاه و زیرساخت‌های شهری مشارکت کنند. وی تأکید کرد که نجف آماده‌ی پذیرش تخصص و تجربیات ارزشمندی است که در شهر اربیل متبلور شده است.