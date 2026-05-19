عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان از آمادگی کامل این حزب برای ازسرگیری فعالیت‌های نهاد قانون‌گذاری خبر داد

5 ساعت پیش

عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان با تأکید بر جایگاه عالی پارلمان در نظام‌های دموکراتیک، از آمادگی کامل این حزب برای ازسرگیری فعالیت‌های نهاد قانون‌گذاری و خدمت‌رسانی به مردم خبر داد.

دکتر کمال کرکوکی، عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان و رئیس پیشین پارلمان کوردستان، روز سه‌شنبه، ۱۹ مه ۲۰۲۶ (۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد که پارلمان در تمام سیستم‌های دموکراتیک جهان، عالی‌ترین نهاد دستوری و مسئول صیانت از نهادهای سیاسی و اعطای رأی اعتماد به دولت است.

کمال کرکوکی با اشاره به ضرورت استمرار فعالیت‌های قانونی تصریح کرد: «تأخیر در فعالیت‌های پارلمان تحت هیچ بهانه‌ای پذیرفتنی نیست و این اقدام، آسیبی بزرگ به منافع عمومی محسوب می‌شود.» وی تأکید کرد که پارت دموکرات کوردستان و سایر فراکسیون‌های همسو، آماده‌ی انجام وظایف قانونی خود هستند و کسانی که از حضور در صحن پارلمان خودداری می‌کنند، در واقع به سوگند خود برای خدمت به ملت خیانت کرده و در برابر تاریخ، خداوند و وجدان بیدار مردم مسئول خواهند بود.

وی از تمامی جریان‌های سیاسی خواست تا با حضور در پارلمان، هیئت‌رئیسه را انتخاب کرده و فعالیت کمیته‌ها را برای تصویب قوانین لازم آغاز کنند. کرکوکی افزود: «نمی‌توان تنها به دریافت حقوق در پایان ماه بسنده کرد و از حقوق مردم دفاع نکرد؛ اگر پارلمان کوردستان فعال نباشد، صیانت از مواد دستوری که در قانون اساسی عراق برای حفظ حقوق ملت کوردستان گنجانده شده، ناممکن خواهد بود.»

در خصوص تشکیل دولت جدید، کمال کرکوکی خاطرنشان کرد که در حال حاضر ۴۹ کرسی به عنوان اکثریت محسوب می‌شود، چرا که سه نماینده به دلیل عدم ادای سوگند قانونی، حق فعالیت خود را از دست داده‌اند. وی در واکنش به درخواست‌های مربوط به تقسیم ۵۰-۵۰ قدرت از سوی اتحادیه‌ی میهنی کوردستان گفت: «این یک بحث سیاسی میان هیئت‌های مذاکره‌کننده است، اما در داخل پارلمان توازن ۵۰-۵۰ وجود ندارد؛ پارت دموکرات کوردستان ۳۹ کرسی و اتحادیه‌ی میهنی ۲۳ کرسی در اختیار دارند و سایر جریان‌ها نیز بر اساس آرای مردم صاحب جایگاه خود هستند.» وی در پایان تأکید کرد که پارت دموکرات کوردستان همواره بر اساس منافع مردم گام برداشته و درهای گفتگو را به روی هیچ جریانی نبسته است.