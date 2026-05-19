بغداد استفاده از خاک عراق برای حمله به عربستان سعودی را قویاً تکذیب کرد
عراق اجازه نخواهد داد از حریم هوایی یا زمینی آن برای آسیب رساندن به کشورهای همسایه استفاده شود
سخنگوی دولت عراق با محکوم کردن حملات پهپادی به عربستان، اعلام کرد که این کشور اجازه نخواهد داد از حریم هوایی یا زمینی آن برای آسیب رساندن به کشورهای همسایه استفاده شود.
باسم عوادی، سخنگوی دولت عراق، روز سهشنبه، ۱۹ مه ۲۰۲۶ (۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵)، با صدور بیانیهای رسمی، بر موضع ثابت و تاریخی بغداد در حفظ روابط برادرانه با کشورهای منطقه و صیانت از امنیت ملی کشورهای عربی تأکید کرد. وی تصریح کرد که دولت عراق حملات پهپادی اخیر به خاک عربستان سعودی را به شدت محکوم میکند.
باسم عوادی در این بیانیه اعلام کرد که نهادهای نظامی و امنیتی ذیصلاح عراق هیچگونه سندی مبنی بر استفاده از حریم هوایی این کشور در حملات مذکور ثبت نکردهاند. وی افزود: «دستگاههای اطلاعاتی و نظامی ما آمادگی کامل دارند تا دربارهی هرگونه اطلاعات مرتبط با این حادثه همکاری و پیگیریهای لازم را انجام دهند.»
سخنگوی دولت عراق تأکید کرد که عراق تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهد داد از خاک، آسمان یا آبهای این کشور برای تعرض به همسایگان استفاده شود. وی خاطرنشان کرد که نیروهای امنیتی تمامی تدابیر لازم را برای خنثیسازی هرگونه تلاشی در این زمینه اتخاذ کردهاند و با افرادی که قصد خدشهدار کردن حاکمیت عراق یا آسیب زدن به روابط راهبردی با عربستان سعودی را داشته باشند، بدون اغماض برخورد خواهد شد.
این واکنش پس از آن صورت گرفت که وزارت دفاع عربستان سعودی مدعی شده بود سیستمهای پدافندی این کشور سه پهپاد را که از سمت حریم هوایی عراق وارد شده بودند، رهگیری و منهدم کردهاند؛ ادعایی که بلافاصله با تکذیب قاطع وزارت امور خارجه و دولت عراق مواجه شد.