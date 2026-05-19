احداث ۳۰۰ کیلومتر دیوار بتنی در مرز عراق و سوریه؛ تلاش بغداد برای مهار تروریسم و قاچاق
سخنگوی وزارت کشور عراق از پیشرفت چشمگیر در انسداد مرزهای مشترک با سوریه خبر داد
سخنگوی وزارت کشور عراق از پیشرفت چشمگیر در انسداد مرزهای مشترک با سوریه و نصب تجهیزات پیشرفتهی نظارتی برای مقابله با نفوذ گروههای تروریستی و قاچاق مواد مخدر خبر داد.
مقداد میری، سخنگوی وزارت کشور عراق، روز سهشنبه، ۱۹ مه ۲۰۲۶ (۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، گامهای بلند و راهبردی برای تأمین امنیت مرزهای عراق و سوریه برداشته شده است. وی تأکید کرد که تاکنون بیش از ۳۰۰ کیلومتر دیوار بتنی در نوار مرزی احداث شده و عملیات تکمیل آن همچنان با شتاب ادامه دارد.
مقداد میری با اشاره به جزئیات فنی این طرح اظهار داشت که برای نظارت دقیقتر بر تحرکات مرزی، ۹۵۰ دوربین حرارتی و ۹۷۰ سیستم سیمخاردار پیشرفته در نقاط حساس مستقر شده است. همچنین حفر خندق به طول چندین کیلومتر و بازسازی و احداث برجهای دیدهبانی بتنی جدید از دیگر اقدامات انجام شده است. وی افزود برای بهبود شرایط معیشتی نیروهای امنیتی مستقر در مرز، ۲۴۰ حلقه چاه آب حفر شده و سیستمهای انرژی خورشیدی برای تأمین برق پاسگاههای مرزی نصب شده است.
مرز مشترک عراق و سوریه که حدود ۶۲۰ کیلومتر طول دارد، برای دههها به عنوان منطقهای آسیبپذیر شناخته میشد. پس از سال ۲۰۰۳، این مرز به مسیر اصلی ورود شبهنظامیان القاعده به عراق تبدیل شد. با آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱ و از دست رفتن کنترل مرزی در آن سوی مرز، زمینهی نفوذ تروریستهای داعش در سال ۲۰۱۴ فراهم شد که از مسیر دیرالزور وارد خاک عراق شده و موصل و مناطق وسیعی را اشغال کردند.
دولت عراق با اجرای این پروژهی راهبردی، به دنبال تحقق سه هدف عمده است:
۱. مقابله با تروریسم: جلوگیری از نفوذ بقایای داعش که همچنان در مناطق بیابانی سوریه فعال هستند.
۲. مبارزه با مواد مخدر: سد کردن مسیر قاچاق قرصهای «کاپتاگون» که سوریه در سالهای اخیر به مرکز تولید آن تبدیل شده است.
۳. کنترل تحرکات نظامی: اعمال حاکمیت کامل دولت بر ترددهای نظامی و جلوگیری از جابهجایی غیرقانونی سلاح و مهمات توسط گروههای مسلح غیرقانونی.