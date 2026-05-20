اربیل (کوردستان۲۴) ـ سازمان مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه ترکیه، از وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 5.6 ریشتر در شهرستان باتال‌غازی آن کشور خبر داد.

سازمان مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه ترکیه، اعلام کرد که ساعت 09.00 صبح امروز چهارشنبه ۲۰ مه، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 5.6 ریشتر در شهرستان باتال‌غازی از توابع استان مالاتیا رخ داد.

این سازمان افزود که کانون زمین‌لرزه در عمق 7.03 کیلومتری زمین ثبت شده است.

همچنین اعلام کرد که تاکنون تلفات و خسارات احتمالی زمین‌لرزه مشخص نشده است.

