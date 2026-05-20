پرزیدنت بارزانی: خون پاک پیشمرگان مایهٔ آزادی و سربلندیِ مردمشان شد

اربیل (کوردستان۲۴) ـ پرزیدنت بارزانی ضمن گرامیداشت سالگرد پیوستن خود به صفوف نیروی پیشمرگ کوردستان، اعلام کرد که «پیشمرگ‌بودن بالاترین افتخار است.»

امروز چهارشنبه ۲۰ مه ۲۰۲۶، پرزیدنت مسعود بارزانی به مناسبت ۶۴مین سالگرد پیوستن خود به صفوف نیروی پیشمرگ کوردستان، در صفحه رسمی خود در پلتفرم ایکس پیامی منتشر کرد.

متن پیام

«درود بر روح پاک پیشمرگانی که خون پاکشان مایهٔ آزادی و سربلندیِ مردمشان شد و در آن راه به شهادت رسیدند.

درود بر همهٔ قهرمانانی که راهِ پیشمرگ‌بودن را انتخاب کردند و این وظیفهٔ مقدس را بر دوش دارند. چشمانشان را می‌بوسم.

پیشمرگ‌بودن بالاترین افتخار است.»

سڵاو لە ڕۆحی پاکی ئەو پێشمەرگانەی خوێنی ئاڵیان بووە هەوێنی ئازادی و سەربەرزی بۆ گەلەکەیان و لەو ڕێگەیەدا شەهید بوون.

سڵاو لە هەموو ئەو قارەمانانەی ڕێگەی پێشمەرگەبوونیان هەڵبژاردووە و ئەو ئەرکە پیرۆزەیان لەسەر شانە و چاویان ماچ دەکەم.

پێشمەرگە باڵاترین شانازییە. — Masoud Barzani (@masoud_barzani) May 20, 2026

پرزیدنت بارزانی در ۲۰ مه سال ۱۹۶۲ در سن ۱۶ سالگی به صفوف نیروی پیشمرگ کوردستان پیوست و در قیام ایلول شرکت کرد.

پرزیدنت بارزانی همیشه تأکید کرده است که پیشمرگ‌بودن برای او بزرگترین افتخار است.

پرزیدنت بارزانی در طول سال‌های گذشته و در مراحل دشوار به خصوص در جریان جنگ با داعش دوشادوش نیروهای پیشمرگ در خط مقدم جبهه و دفاع از خاک کوردستان حضور داشت.

ب.ن