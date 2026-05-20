سپهبد عاصم منیر در شرایطی حساس راهی تهران میشود
اربیل (کوردستان۲۴) ـ رسانههای ایران گزارش دادند که قرار است سپهبد عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، امروز پنجشنبه ۲۱ مه، به تهران سفر کند و اسلامآباد در حالی که ایران در حال بررسی آخرین پیشنهاد آمریکا برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه است، میانجیگری کند.
خبرگزاری ایسنا در ایران اعلام کرد که سفر منیر با هدف ادامه «مذاکرات و رایزنیها» با مقامات ایرانی انجام میشود، اما جزئیاتی ارائه نکرد. سایر رسانههای ایرانی نیز همین گزارش را منتشر کردند.
سفر منیر پس از آن صورت میگیرد که محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، روز چهارشنبه به ایران سفر کرد و با مسعود پزشکیان، رئیسجمهور و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد.
پاکستان، همسایه شرقی ایران، در تلاش برای پایان دادن به جنگی که در 28 فوریه با حملات آمریکا و اسرائیل آغاز شد، بین تهران و واشینگتن میانجیگری کرده است.
توافق آتشبس از 8 آوریل، خصومتها را متوقف کرده است، اما دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز چهارشنبه هشدار داد که پنجره دیپلماسی در حال بسته شدن است.
ترامپ به خبرنگاران گفت: «باور کنید، درست در مرز است. اگر پاسخهای درست را دریافت نکنیم، خیلی سریع تمام میشود. همه ما آمادهایم.»
محمد باقر قالیباف، مذاکرهکننده ارشد تهران، روز چهارشنبه پس از تهدیدات ترامپ به حملات مجدد، واشینگتن را به تلاش برای ازسرگیری جنگ ترامپ متهم کرد.
قالیباف نسبت به «پاسخ قاطع» ایران هشدار داد، در حالی که سپاه پاسداران این کشور اعلام کرد هرگونه درگیری مجدد بسیار فراتر از خاورمیانه گسترش خواهد یافت.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز چهارشنبه گفت که تهران در حال بررسی نکات دریافتی از واشینگتن است و در عین حال خواستههای ایران برای آزادی داراییهای مسدود شدهاش در خارج از کشور و پایان محاصره دریایی بنادر ایران توسط ایالات متحده را تکرار کرد.
