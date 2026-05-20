چارچوب جدید ایران برای مدیریت تنگه هرمز

اربیل (کوردستان۲۴) ـ ایران چارچوب جدید کنترل دریایی برای تنگه هرمز اعلام کرده است و در بحبوحه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و فشار فزاینده بر مسیرهای انرژی جهانی، الزامات اجباری مجوز و هماهنگی را برای کشتی‌هایی که از این آبراه راهبردی عبور می‌کنند، معرفی کرد.

نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس، بیانیه‌ای در حساب رسمی خود در پلتفرم ایکس منتشر کرد. طبق این بیانیه، جمهوری اسلامی ایران مرزهای منطقه نظارتی را "از خط اتصال کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات متحده عربی در ورودی شرقی تنگه هرمز، تا خط اتصال نوک جزیره قشم در ایران و ام‌القوین در امارات متحده عربی در ورودی غربی" تعیین کرده است.

مقامات ایرانی اظهار داشتند تمام کشتی‌هایی که از منطقه تعیین‌شده عبور می‌کنند، باید قبل از عبور از تنگه هرمز با نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس، هماهنگ شده و مجوز دریافت کنند.

از طرفی دیگر خبرگزاری رویترز گزارش داد که ایران کنترل عملیاتی خود را از طریق ایست‌های بازرسی جزیره‌ای، بازرسی‌های امنیتی، هماهنگی‌های دیپلماتیک و در برخی موارد، ترتیبات مالی در ازای عبور ایمن از این آبراه گسترش داده است.

در گزارش رویترز آمده است که ایالات متحده به دولت‌ها و شرکت‌های کشتیرانی در مورد رعایت کنترل‌های تازه اعمال‌شده ایران هشدار داده است، در حالی که چندین ایالت و اپراتور تجاری با این وجود تصمیم گرفته‌اند از طریق کانال‌های تحت مدیریت ایران برای حفظ حمل و نقل انرژی اقدام کنند.

رویترز به مورد نفتکش آگیوس فانوریوس ۱، یک کشتی ۳۳۰ متری که نفت خام عراق را به ویتنام حمل می‌کرد، اشاره کرد. طبق گزارش‌ها، این نفتکش پس از آنچه رویترز آن را توافق مستقیم با ایران تحت نظارت نخست‌وزیر عراق توصیف کرد، حرکت کرد.

این کشتی در مسیرهای تعیین شده توسط ایران در نزدیکی ایست‌های بازرسی جزیره در تنگه هرمز حرکت کرده است. رویترز گزارش داد که این نفتکش بعداً توسط قایق‌های تندرو متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در نزدیکی جزیره هرمز به دلیل سوءظن به محموله قاچاق متوقف شد و در نهایت اجازه ادامه مسیر یافت.

طبق گزارش‌ها، این حادثه، عبوری را که معمولاً پنج ساعت طول می‌کشد، به دو روز تبدیل کرد.

اقدامات جدید، بی‌ثباتی فزاینده‌ای را در اطراف تنگه هرمز، یک کریدور دریایی حیاتی که بخش قابل توجهی از نفت و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کند، برجسته می‌کند.

این در حالی است اختلاف بر سر مدیریت تنگه هرمز بین آمریکا و ایران به طور حل نشده باقی مانده است.

ب.ن