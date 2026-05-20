رایزنی تلفنی اردوغان و ترامپ درباره وضعیت سوریه و تمدید آتشبس
اربیل (کوردستان۲۴) ـ روسای جمهور ترکیه و آمریکا تحولات منطقهای، از جمله روند آتشبس، ثبات سوریه و آمادهسازی برای اجلاس آتی ناتو را بررسی کردند.
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در یک مکالمه تلفنی در بحبوحه تنشهای فزاینده منطقهای، درباره تلاشها برای تمدید آتشبس منطقهای، وضعیت سوریه و تحولات گستردهتر بینالمللی گفتوگو کردند.
طبق بیانیهای که اواخر روز چهارشنبه توسط اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه منتشر شد، روسای جمهور در این گفتوگوی تلفنی، روابط دوجانبه ترکیه و آمریکا را در کنار مسائل منطقهای و جهانی بررسی کردند.
اردوغان تصمیم به تمدید آتشبس در طول درگیریهای منطقهای جاری را یک «تحول مثبت» توصیف کرد و تأکید کرد که دستیابی به یک راهحل معقول برای مسائل مورد اختلاف همچنان امکانپذیر است.
او تأکید کرد که ترکیه به حمایت از ابتکارات دیپلماتیک سازنده با هدف کاهش تنشها ادامه خواهد داد.
اردوغان افزود که ایجاد ثبات پایدار در سوریه، دستاورد بزرگی برای کل منطقه خواهد بود.
وی بار دیگر اظهار داشت که حمایت ترکیه از سوریه بدون وقفه ادامه خواهد یافت، در عین حال نسبت به هرگونه وخامت اوضاع در لبنان نیز هشدار داد.
این گفتوگوی تلفنی در حالی انجام میشود که تحرکات دیپلماتیک در منطقه، پس از تلاشهای میانجیگرانه اخیر میان واشینگتن و چند کشور خاورمیانه درباره مناقشه ایران و نگرانیهای گسترده امنیتی، شدت گرفته است.
اردوغان همچنین به ترامپ اطلاع داد که مقدمات برگزاری اجلاس ناتو در آنکارا ادامه دارد و خاطرنشان کرد که ترکیه «حداکثر تلاش» را برای تضمین موفقیت این اجلاس در تمام سطوح انجام میدهد.
افزایش تعامل دیپلماتیک
گفتوگوی ترامپ و اردوغان پس از تجدید تعامل دیپلماتیک بین سوریه و ایالات متحده انجام میشود.
روز سهشنبه، احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه، در حساب خود در پلتفرم ایکس خود نوشت که دیدار اخیرش با ترامپ تأثیر ماندگاری بر جای گذاشته است.
الشرع با تشکر از ترامپ به خاطر آنچه که او سخاوت توصیف کرد و ابراز امیدواری برای روابط قویتر بین سوریه و ایالات متحده، اظهار داشت: «بعضی از جلسات تأثیر میگذارند؛ ظاهراً جلسه ما عطر و بویی از خود به جا گذاشته است.»
آخرین تماس تلفنی اردوغان و ترامپ نشان دهنده تلاشهای مداوم منطقهای برای حفظ آتشبس شکننده و جلوگیری از تشدید تنشها در سراسر خاورمیانه است.
ب.ن