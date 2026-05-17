صندوق بین‌المللی پول از تأیید رسمی گزارش‌ها مبنی بر درخواست کمک مالی بغداد خودداری کرد

صندوق بین‌المللی پول ضمن تأکید بر تداوم گفتگوها برای حمایت از کشورهای آسیب‌دیده از تنش‌های خاورمیانه، از تأیید رسمی گزارش‌ها مبنی بر درخواست کمک مالی بغداد خودداری کرد.

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که رایزنی‌ها درباره‌ی ارائه‌ی حمایت‌های مالی به کشورهای عضو که به دلیل پیامدهای جنگ در خاورمیانه و افزایش بهای انرژی و کالاها متضرر شده‌اند، همچنان ادامه دارد. این نهاد بین‌المللی در عین حال، گزارش‌های منتشرشده درباره‌ی درخواست رسمی عراق برای دریافت کمک مالی را تأیید یا رد نکرد.

جولی کوزاک، سخنگوی صندوق بین‌المللی پول در یک کنفرانس مطبوعاتی که خبرگزاری رویترز آن را پوشش داد، اظهار داشت: «این صندوق به گفتگو با کشورهای عضوی که با هزینه‌های بالای انرژی و کالا دست‌ و‌ پنجه نرم می‌کنند، ادامه می‌دهد.» وی از ارائه‌ی جزئیات درباره‌ی کشورهای خاص خودداری کرد و به گزارش‌های مربوط به درخواست کمک مالی از سوی دولت عراق، پاسخ مستقیمی نداد.

کوزاک همچنین تصریح کرد که شماری از کشورها در زمینه‌ی سیاست‌های اقتصادی و دریافت مشاوره‌ برای چگونگی مواجهه با شوک‌های اقتصادی متناسب با شرایط داخلی خود، خواستار حمایت‌های این نهاد شده‌اند.

پیش از این، برخی گزارش‌های رسانه‌ای از درخواست کمک مالی عراق در پی تبعات اقتصادی جنگ در منطقه خبر داده بودند. این در حالی است که کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول پیش‌تر اشاره کرده بود که احتمالاً حدود ۱۲ کشور در منطقه به حمایت مالی نیاز داشته باشند که حجم این اعتبارات رقمی بین ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.