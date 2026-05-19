اربیل (کوردستان۲۴) ـ اتحادیه اروپا طبق برنامه‌هایی که امروز، سه‌شنبه ۱۹ مه، برای حمایت از این بخش رونمایی شد، بودجه‌ای اضطراری برای کمک به کشاورزان در مقابله با افزایش شدید هزینه‌های کود ناشی از جنگ ایران اختصاص خواهد داد.

بروکسل تحت فشار بوده است تا برای کاهش تأثیر بحران خاورمیانه بر کشاورزی اقدام کند، زیرا افزایش قیمت کود، خطر افزایش هزینه‌های مواد غذایی در سراسر اتحادیه را به همراه دارد.

کریستوف هانسن، کمیسر کشاورزی اتحادیه اروپا، گفت: "ما از کشاورزان اروپایی حمایت خواهیم کرد تا آنها بتوانند کودهای مورد نیاز خود را برای فصل برداشت بعدی خریداری کنند."

حدود یک سوم کودهایی که از طریق دریا حمل و نقل می‌شوند، از طریق تنگه هرمز به بازار جهانی می‌رسند، تنگه‌ای که عملاً به دلیل جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بسته شده است.

این امر باعث افزایش قیمت‌ها شد و سازمان تجارت جهانی (WTO) هشدار داده است که این محاصره، امنیت غذایی جهانی، به ویژه در آفریقا و جنوب آسیا را تهدید می‌کند.

کمیسیون اروپا اعلام کرد که به عنوان اولین اقدام، آنچه را که در ذخیره بحران کشاورزی این اتحادیه باقی مانده است، حدود ۲۰۰ میلیون یورو (۲۳۲ میلیون دلار) پرداخت خواهد کرد.

هنسن بدون مشخص کردن رقم، گفت که همچنین پیشنهاد افزایش ذخیره به میزان "مقدار قابل توجهی" قبل از تابستان را ارائه خواهد داد.

هنسن در پارلمان اروپا در استراسبورگ گفت: "این کمیسیون حمایت استثنایی هدفمندی را برای آسیب‌دیده‌ترین کشاورزان فراهم خواهد کرد."

در اروپا، قیمت کودهای نیتروژنی که از گاز مشتق می‌شوند، از ۳۸۰ یورو در هر تن در زمستان گذشته به حدود ۵۰۰ یورو افزایش یافته است.

ای‌اف‌پی/ب.ن