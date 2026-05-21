ایران تحریمهای آمریکا علیه سفیر خود در لبنان را محکوم کرد
اربیل (کوردستان۲۴) ـ وزارت امور خارجه ایران، امروز جمعه ۲۲ مه، در بیانیهای آنچه را که تحریمهای «غیرقانونی» آمریکا علیه سفیر تهران در لبنان خواند، محکوم کرد.
در بیانیه آمده است: «این وزارتخانه اقدام غیرقانونی و غیرقابل توجیه وزارت خزانهداری آمریکا در تحریم محمدرضا رئوف شیبانی، سفیر منتخب ایران در بیروت را به شدت محکوم میکند.»
ایالات متحده روز پنجشنبه تحریمهایی را علیه افراد مرتبط با حزبالله و همچنین این دیپلمات ایرانی به دلیل فعالیتهای مرتبط با لبنان اعمال کرد.
وزارت امور خارجه این اقدام را «نمونه دیگری از رفتار سرکشانه و بیتوجهی هیئت حاکمه آمریکا به اصول اساسی حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد» توصیف کرد.
لبنان شیبانی را عنصر نامطلوب اعلام کرده و به او دستور داده بود که در ماه مارس کشور را ترک کند، اما مشخص نیست که آیا او تا به حال بیروت را ترک کرده است یا خیر.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که حزبالله در ۲ مارس، لبنان را وارد جنگ خاورمیانه کرد و در پاسخ به حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، حمله به اسرائیل را آغاز کرد.
ایران همچنین تحریمهای آمریکا علیه نمایندگان حزبالله در لبنان را محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است: «این اقدامات نفرتانگیز با هدف تضعیف حاکمیت ملی لبنان و ایجاد اختلاف در جامعه لبنان انجام میشود و نشانهای از همدستی مداوم هیئت حاکمه آمریکا با رژیم صهیونیستی متجاوز و اشغالگر (اسرائیل) است.»
این تحریمها در بحبوحه تلاشهای متوقفشده برای پایان رسمی درگیری بین ایران، اسرائیل، ایالات متحده و گروههای مسلح تحت حمایت تهران از جمله حزبالله اعمال میشود.
این جنگ پس از آن آغاز شد که ایالات متحده و اسرائیل در 28 فوریه حملاتی را علیه ایران آغاز کردند و تهران را وادار به تلافی با حملات موشکی و پهپادی در سراسر منطقه کرد.
از 8 آوریل آتشبس برقرار شده است، اما مذاکرات برای پایان دائمی جنگ هنوز به توافقی منجر نشده است.
