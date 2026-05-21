صدها نفر در زندان نوگره سلمان یاد قربانیان را گرامی داشتند

اربیل (کوردستان۲۴) ـ بستگان قربانیان عملیات نسل‌کشی انفال و نجات‌یافتگان آن، پس از محکوم شدن جلاد نوگره سلمان» به اعدام، با حضور در زندان نوگره سلمان به قربانیان نسل‌کشی ادای احترام کردند.

پس از محکوم شدن عجاج التکریتی، معروف به «جلاد نوگره سلمان» صدها نفر از بستگان قربانیان عملیات نسل‌کشی انفال و نجات‌یافتگان آن امروز جمعه ۲۲ مه از زندان نوگره سلمان بازدید کردند و یاد قربانیان را گرامی داشتند.

نوگره سلمان از زندان‌های خوفناک رژیم سابق عراق بود که در جریان عملیات نسلی‌کشی انفال در سال ۱۹۸۸، قربانیان نسل‌کشی قبل از اعدام و زنده‌به‌گور شدن در آن نگهداری می‌شدند.

عجاج، که در ۳۰ جولای سال گذشته دستگیر شد، به عنوان افسر سازمان امنیت عراق در زندان نوگره سلمان انجام وظیفه می‌کرد.

او به ‌دلیل رفتارهای غیرانسانی و اعمال شکنجه و آزار شدید علیه زندانیان، به «جلاد نوگره سلمان» شهرت یافت و به ارتکاب اعمالی چون شکنجه، قتل، زنده‌به‌گور کردن و تجاوز به زنان زندانی متهم بود.

او به جنایاتی که علیه شهروندان کورد مرتکب شده اعتراف کرده است.

دادگاه الرصافه بغداد در دومین جلسه محاکمه عجاج در روز پنجشنبه ۱۴ مه، حکم اعدام وی را صادر کرد.

امروز جمعه صدها بازدیدکننده در واکنش به صدور حکم اعدام برای عجاج التکریتی، در زندان نوگره سلمان به قربانیان ادای احترام کردند.

عملیات نسل‌کشی انفال در سال ۱۹۸۸ توسط رژیم سابق عراق علیه مردم کورد و در هشت مرحله در مناطق مختلف کوردستان اجرا شد که در جریان آن ۱۸۲ هزار شهروند غیرنظامی اعدام، زنده‌به‌گور و مفقودالاثر شدند و حدود ۴۵۰۰ روستا تخریب شد.

