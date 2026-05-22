عراق: امنیت کشورهای همسایه خط قرمز ماست
سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرد که کمیته ویژهای برای بررسی حملات اخیر به عربستان سعودی و امارات متحده عربی تشکیل شده است. این کمیته با هماهنگی مستقیم این دو کشور، در حال ارزیابی اطلاعات و مدارک است و "هیچ زمان مشخص یا عجلهای" برای اعلام زودهنگام نتایج وجود ندارد. وی، تاکید کرد که امنیت کشورهای همسایه خط قرمز عراق است.
صباح نعمان، سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق روز جمعه، ۲۲ مه ۲۰۲۶ (۱ خرداد ۱۴۰۵) در مصاحبەای با خبرگزاری رسمی عراق (واع) اظهار داشت: به دستور فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، کمیتهای متشکل از کارشناسان عالیرتبه اطلاعاتی و فنی برای تحقیق درباره حملات اخیر به کشورهای همسایه تشکیل شده است. مأموریت میدانی این کمیته شامل بررسی، تطبیق اطلاعات، شواهد جرمشناسی و دادههای راداری است که با هماهنگی مستقیم با برادرانمان در ریاض و ابوظبی انجام میشود.
صباح نعمان افزود: در عرف نظامی و امنیتی، تحقیقات حاکمیتی تحت فشار زمان و اعلام شتابزده قرار نمیگیرند، بلکه برای دستیابی به تمام حقایق نیازمند دقت بالایی هستند.
وی تصریح کرد: موضع رسمی و قانونی عراق کاملاً روشن است؛ امنیت برادران ما خط قرمز است و حاکمیت قانون بدون هیچ تبعیضی شامل حال همگان میشود. اگر دخالت هر طرف یا شخصی در این حملات اثبات شود، آنها نه تنها با دادگاه مواجه خواهند شد، بلکه نیروهای مسلح ما با آنان به عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی عراق و ناقض حاکمیت کشور برخورد خواهند کرد.
وی، همچنین تاکید کرد که دولت به هیچ طرفی اجازه نخواهد داد که موضعی برخلاف تصمیمات حاکمیتی کشور اتخاذ کند و هرکسی که دخالتش ثابت شود، بر اساس قانون مبارزه با تروریسم و قوانین نظامی، تمام عواقب حقوقی و نظامی آن را بر عهده خواهد داشت.
سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق در خصوص پرونده کنترل سلاح تصریح کرد: این موضوع تنها یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک استراتژی امنیتی است که باید اجرایی شود.
وی، خاطرنشان کرد که طرحهای میدانی از طریق فعالسازی تلاشهای اطلاعاتی و بهروزرسانی بانک اطلاعاتی مربوط به تسلیحات آغاز شده است؛ با این هدف که دولت تنها نهاد صاحب قدرت و تصمیمگیرنده در کشور باشد.