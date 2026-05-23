دولت اقلیم کوردستان با انتشار بیانیه‌ای رسمی از دیدار مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و محمد الحلبوسی، رئیس حزب "تقدم" خبر داد و اعلام کرد که الحلبوسی در این دیدار بر حمایت خود از حقوق قانونی و دستوری مردم کوردستان تأکید کرده است.

مسرور بارزانی عصر امروز شنبه (۳ خرداد ۱۴۰۵) در بغداد با محمد الحلبوسی دیدار و گفتگو کرد. رئیس حزب تقدم در این نشست، حمایت خود و حزبش را از حقوق دستوری مردم اقلیم کوردستان و حل‌وفصل اختلافات میان اربیل و دولت فدرال بر پایه قانون اساسی مجدداً اعلام داشت.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان نیز به نوبه خود بر اهمیت تقویت همکاری و هماهنگی میان جریان‌ها و گروه‌های سیاسی به منظور حفظ حقوق و منافع تمامی شهروندان و مؤلفه‌های جامعه عراق تأکید کرد.

نشست خبری مشترک؛ تأکید بر گام‌های نو و تقویت روابط

پس از پایان این دیدار، مسرور بارزانی و محمد الحلبوسی در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک حضور یافتند. مسرور بارزانی با ابراز خرسندی از این دیدار گفت: ما و آقای الحلبوسی دارای روابطی دیرینه و مستحکم هستیم. امروز با هم دیدار کردیم تا راهکارهای حل مشکلات موجود را بررسی کنیم و با برداشتن گام‌های جدید، به سوی آینده‌ای بهتر و حمایت از ساختار فدرالی کنونی حرکت کنیم.

بارزانی افزود: وجود دیدگاه‌های سیاسی متفاوت در بسیاری از مواقع امری طبیعی است. ان‌شاءالله می‌توانیم گام‌های نوین‌تری برداریم و چشم‌انتظار تحکیم هرچه بیشتر روابطمان هستیم.

الحلبوسی: احزاب عراقی باید یکصدا باشند

از سوی دیگر، محمد الحلبوسی رئیس حزب تقدم، سفر مسرور بارزانی به بغداد را در "برهه‌ای حساس و مهم" ارزیابی کرد و بر ضرورت تسریع در تکمیل کابینه جدید دولت فدرال تأکید نمود.

الحلبوسی درباره جزئیات این گفتگوها اظهار داشت: در این دیدار درباره حفظ حقوق تمامی مؤلفه‌های جامعه عراق و مشارکت فعالانه آن‌ها برای مقابله با چالش‌های بزرگی که منطقه با آن‌ها روبروست، گفتگو کردیم.

وی تصریح کرد: جریان‌های سیاسی باید با یکدیگر همصدا باشند و به هیچ طرف خارجی اجازه دخالت در امور داخلی عراق داده نشود.

رئیس حزب تقدم در بخش دیگری از سخنان خود به روابط سیاسی اشاره کرد و گفت: اختلاف نظر در دنیای سیاست امری کاملاً طبیعی است، اما بازگشت به مسیر هماهنگی و کار مشترک، گامی درست و اصولی محسوب می‌شود.

الحلبوسی در پایان این نشست خبری اعلام کرد که در راستای تداوم این هماهنگی‌ها و رایزنی‌ها، در آینده‌ای نزدیک به اقلیم کوردستان سفر خواهد کرد.