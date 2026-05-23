توافق مسرور بارزانی و فالح فیاض بر ضرورت تصویب قانون نفت و گاز

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، امروز شنبه (۲۳ مه) در بغداد با فالح فیاض، رئیس سازمان حشدالشعبی دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست که با حضور احمد الاسدی، رهبر جنبش "سومریون" برگزار شد، طرفین آخرین تحولات و اوضاع عمومی عراق و منطقه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. در بخش دیگری از این گفتگوها، بر ضرورت احترام به قانون اساسی، نظام فدرالی و اهمیت حفظ امنیت و ثبات در سراسر عراق و اقلیم کوردستان تاکید شد.

فالح فیاض، رئیس سازمان حشدالشعبی پس از این دیدار در یک مصاحبه مطبوعاتی اظهار داشت: سفر نخست‌وزیر اقلیم کوردستان به بغداد بسیار مهم و مثبت بود؛ این گام، نویدبخش تسریع در روند تشکیل کابینه جدید دولت فدرال است.

وی با اشاره به اینکه در این نشست جزئیات نحوه برآورده کردن مطالبات مردم عراق بررسی شد، افزود: تفاهم‌ها در سطح بسیار خوبی قرار دارد. امیدواریم در مرحله پیش‌رو، گام‌های جدی برای تامین همه الزامات قانونی برداشته شود؛ به‌ویژه تصویب قانون نفت و گاز و دیگر قوانینی که روابط میان اقلیم و بغداد را به صورت بنیادین ساماندهی می‌کنند.

رئیس سازمان حشدالشعبی در پایان با تاکید بر مسئله حفظ ثبات، تصریح کرد: ما همان‌گونه که از امنیت سراسر عراق دفاع می‌کنیم، به همان شکل مدافع امنیت اقلیم کوردستان نیز خواهیم بود.