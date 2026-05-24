تأکید مسرور بارزانی بر حل ریشهای اختلافات اربیل و بغداد بر مبنای قانون اساسی
نخستوزیر اقلیم کوردستان در سفر به بغداد، کلید دستیابی به ثبات پایدار را احترام به ساختار فدرالی، مشارکت واقعی و پایبندی دقیق به بندهای قانون اساسی دانست
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، روز یکشنبه ۲۴ مه ۲۰۲۶ (۳ خرداد ۱۴۰۵)، با انتشار پیامی در شبکهی اجتماعی «ایکس»، جزئیات دیدارهای دیپلماتیک خود در بغداد را تشریح کرد.
نخستوزیر، در این پیام تصریح کرد که در تمامی گفتوگوهای روز گذشته، بر این موضع اصولی تأکید شده است که هرگونه راهکار همیشگی برای چالشهای موجود، تنها بر پایهی گفتوگو، مشارکتِ واقعی و احترام متقابل به قانون اساسی بنا خواهد شد.
مسرور بارزانی در جریان این سفر راهبردی که در تاریخ ۲۳ مه ۲۰۲۶ (۲ خرداد ۱۴۰۵) انجام شد، سلسله دیدارهای فشردهای را با سران قوای سهگانهی عراق (مجریه، مقننه و قضائیه) برگزار کرد.
ئەمڕۆ لە بەغدا، جەختمان لەوە کردەوە کە چارەسەریی هەمیشەیی تەنیا لەسەر بنەمای گفتوگۆ و هاوبەشی ڕاستەقینە و ڕێزگرتن لە دەستوور بنیات دەنرێت. pic.twitter.com/ZL0Ug26WKC— Masrour Barzani (@masrourbarzani) May 23, 2026
هدف اصلی این حرکت دیپلماتیک، اعلام حمایت رسمی دولت اقلیم کوردستان از موفقیت کابینهی جدید عراق در راستای خدمترسانی عادلانه به تمامی شهروندان و همچنین دستیابی به یک اجماع ملی برای حلوفصل بنبستهای سیاسی میان اربیل و بغداد عنوان شده است.
در این نشستها، طرفین بر لزوم حفظ کیان فدرالی اقلیم کوردستان و تسریع در تصویب قوانین ملی معوقه تأکید کردند. نخستوزیر اقلیم کوردستان خاطرنشان کرد که بازگشت به روح قانون اساسی، تنها مسیر عبور از موانع و تضمین حقوق قانونی تمامی جوامع در عراق است. لزوم هماهنگی میان وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان و نهادهای امنیتی فدرال نیز از دیگر محورهای مورد بحث برای تقویت ثبات در اقلیم کوردستان و سایر نقاط کشور بود.