توافق برای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و رهبر ائتلاف سیاده در دیداری راهبردی در بغداد، بر لزوم بهره‌گیری از فرصت طلایی پیش‌رو برای ثبات سیاسی و تکمیل کابینه‌ی جدید دولت فدرال تأکید کردند.

به گزارش سرویس خبری کوردستان٢٤، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، امروز یکشنبه ۲۴ مه ۲۰۲۶ (۴ خرداد ۱۴۰۵)، در دومین روز از سفر رسمی خود به بغداد با خمیس خنجر، شخصیت برجسته‌ی سیاسی عراق و رهبر ائتلاف سیاده دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست، طرفین آخرین تحولات سیاسی عراق و منطقه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

در این دیدار، مسرور بارزانی و خمیس خنجر بر این موضوع هم‌نظر بودند که در مقطع کنونی، فرصتی تازه در برابر دولت فدرال ایجاد شده است تا به شکلی عادلانه به تمامی شهروندان و مؤلفه‌های مختلف عراق خدمت‌رسانی کند. طرفین تأکید کردند که تفاهمات کنونی می‌تواند بسترساز عبور از بحران‌های گذشته و ایجاد ثبات پایدار در کشور باشد.

خمیس خنجر، رهبر ائتلاف سیاده، پس از این دیدار در یک کنفرانس مطبوعاتی به تشریح جزئیات گفتگوها پرداخت و وضعیت کنونی عراق را به‌دلیل قرار گرفتن در آستانه‌ی تشکیل کابینه‌ی جدید به ریاست علی زیادی، بسیار حساس و حیاتی توصیف کرد. وی اظهار داشت: «اکنون یک فرصت طلایی در برابر نیروهای سیاسی قرار دارد تا تمامی مشکلات را به‌صورت ریشه‌ای حل‌وفصل کنند و مانع از تکرار بحران‌ها شوند.»

رهبر ائتلاف سیاده همچنین با اشاره به تأثیرات منفی تنش‌های بین‌المللی بر خاک عراق، از حملات گروه‌های شبه‌نظامی به اقلیم کوردستان و کشورهای عربی به‌شدت انتقاد کرد.

وی تصریح کرد که این اقدامات، ثبات داخلی و منطقه‌ای را هدف قرار داده و انسجام اجتماعی عراق را برهم می‌زند؛ لذا همکاری همه‌ی طرف‌های عراقی برای پایان دادن به این نقض حاکمیت‌ها الزامی است.

خمیس خنجر در بخش دیگری از سخنان خود، سفر مسرور بارزانی به بغداد را بسیار موفقیت‌آمیز و گامی بلند برای حل بن‌بست‌های سیاسی دانست. وی فاش کرد که توافقاتی سیاسی برای حل مسائل لاینحل میان اربیل و بغداد صورت گرفته است که مهم‌ترین آن‌ها، دستیابی به سازوکاری برای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان از طریق بندر جیهان ترکیه است.

در خصوص تکمیل ساختار دولت نیز، رهبر ائتلاف سیاده اعلام کرد که گروه‌های سیاسی به توافق رسیده‌اند تا بلافاصله پس از عید قربان، وزیران جدید برای وزارتخانه‌هایی که با سرپرست اداره می‌شوند یا فاقد وزیر هستند، تعیین شوند.

وی همچنین از برگزاری سلسله نشست‌های آتی جهت تدوین نهایی برنامه‌ی کاری دولت آینده خبر داد و تأکید کرد که در این مرحله، تفاهمات ملی برای حفظ منافع عالی کشور بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.