تأکید مسرور بارزانی و قاسم اعرجی بر ادامهی ثبات در عراق
هیئت عالیرتبهی امنیتی از عراق فدرال راهی تهران میشود
نخستوزیر اقلیم کوردستان و مشاور امنیت ملی عراق در بغداد بر ضرورت حل مشکلات بر پایهی قانون اساسی تأکید کردند؛ امنیت اقلیم کوردستان بخشی جداییناپذیر از امنیت ملی عراق توصیف شد.
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان روز یکشنبه ۲۴ مه ۲۰۲۶ (۳ خرداد ۱۴۰۵)، در جریان سفر رسمی خود به بغداد، با قاسم اعرجی، مشاور امنیت ملی عراق دیدار و گفتگو کرد.
در این نشست راهبردی، طرفین در خصوص آخرین تحولات امنیتی و سیاسی منطقه و تقویت همکاریهای دوجانبه میان اربیل و بغداد رایزنی کردند.
مقابله با تهدیدات امنیتی و سفر به تهران
مسرور بارزانی در گفتگو با رسانهها اعلام کرد که در دیدار با مشاور امنیت ملی عراق، موضوع حملات موشکی و پهپادی به اقلیم کوردستان بهطور مفصل مورد بحث قرار گرفته است.
نخستوزیر اقلیم کوردستان ضمن قدردانی از مواضع قاسم اعرجی در حمایت از حقوق قانونی مردم کوردستان، نقش وی را در صیانت از امنیت و ثبات عراق و اقلیم کوردستان حائز اهمیت دانست.
در همین راستا، قاسم اعرجی فاش کرد که بهزودی یک هیئت عالیرتبهی امنیتی برای بررسی دقیق این حملات و چالشهای موجود، راهی تهران خواهد شد. این هیئت که به دستور محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق تشکیل شده است، شامل قاسم اعرجی، ریبر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان و نمایندگانی از طیفهای مختلف کورد و عرب خواهد بود.
جایگاه اقلیم کوردستان در اقتدار ملی عراق
مشاور امنیت ملی عراق در این دیدار با اشاره به فداکاریها و مبارزات تاریخی مردم کورد در شکلگیری نظام سیاسی نوین عراق، تصریح کرد: «اقتدار اقلیم کوردستان، مایهی قدرت و سربلندی تمام عراق است.» وی بر پیوند تاریخی میان کورد و عرب در مبارزه با دیکتاتوری تأکید کرد و افزود که درک متقابل فعلی میان اربیل و بغداد، بسترساز حل تمامی مشکلات و رسیدن به کشوری متحد و پایدار خواهد بود.
پایبندی به قانون اساسی و سیستم فدرالی
در بخش دیگری از این نشست، دو طرف بر لزوم پشتیبانی از دولت فدرال برای ارائهی خدمات به تمامی طیفهای جامعه بدون تبعیض تأکید کردند.
مسرور بارزانی و قاسم اعرجی توافق کردند که کلید حل اختلافات میان دولت اقلیم کوردستان و دولت مرکزی، احترام کامل به قانون اساسی، حفظ جایگاه قانونی اقلیم کوردستان و رعایت اصول سیستم فدرالی است.
قاسم اعرجی در پایان این دیدار ضمن ابراز خرسندی از سفر نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان به بغداد، خاطرنشان کرد که هماهنگیهای امنیتی و سیاسی میان طرفین برای تأمین منافع عالیهی تمامی شهروندان عراقی با جدیت ادامه خواهد یافت.