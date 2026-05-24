مسرور بارزانی و محمد شیاع سودانی بر ضرورت تقویت همکاریها برای دستیابی به ثبات سیاسی تأکید کردند
مسرور بارزانی و محمد شیاع سودانی بر حلوفصل اختلافات اربیل و بغداد برمبنای قانون اساسی تأکید کردند
نخستوزیر اقلیم کوردستان و رئیس ائتلاف آبادانی و توسعه در بغداد، ضمن بررسی چالشهای اقتصادی و تحولات منطقه، بر ضرورت تقویت همکاریها برای دستیابی به ثبات سیاسی تأکید کردند.
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان روز یکشنبه، ۲۴ مه ۲۰۲۶ (۳ خرداد ۱۴۰۵)، در ادامهی دیدارهای خود در بغداد با محمد شیاع سودانی، رئیس ائتلاف آبادانی و توسعه گفتگو کرد. در این نشست، طرفین آخرین وضعیت سیاسی عراق و منطقه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
محمد شیاع سودانی در گفتگویی اختصاصی با رسانهی «کوردستان۲۴»، با اشاره به روابط میان اقلیم کوردستان و دولت فدرال اظهار داشت که بسیاری از پروندههای میان دو طرف به یکدیگر گره خورده است. وی تصریح کرد که در دیدار با مسرور بارزانی، گفتگوهای سازندهای دربارهی تقویت روابط دوجانبه صورت گرفته است که هدف نهایی آن، جلب رضایت شهروندان از طریق بهبود عملکردها و ارائهی خدمات است.
رئیس ائتلاف آبادانی و توسعه همچنین خاطرنشان کرد که در این نشست، چالشهای اقتصادی و مسائل مرتبط با آخرین تحولات راهبردی منطقه بهطور مفصل بررسی شده است.
در بخش دیگری از این دیدار، مسرور بارزانی و محمد شیاع سودانی بر اهمیت تقویت همکاری و هماهنگی میان جریانهای سیاسی عراق و اقلیم کوردستان تأکید کردند. دو طرف خاطرنشان کردند که تثبیت استقرار سیاسی در کشور مستلزم حلوفصل ریشهای مشکلات میان اربیل و بغداد بر پایهی قانون اساسی است.
نخستوزیر اقلیم کوردستان و رئیس ائتلاف آبادانی و توسعه در پایان این نشست، بر لزوم احترام به سیستم فدرالی و صیانت از جایگاه و قوارهی قانونی اقلیم کوردستان بهعنوان کلید حل بحرانها و تأمین ثبات پایدار در عراق تأکید ورزیدند.