بریتانیا برای مین‌روبی از پهپاد‌های پیشرفته‌ی مین‌شکار استفاده می‌کند

2 ساعت پیش

در سواحل جبل‌الطارق، صدها تن از پرسنل نیروی دریایی پادشاهی بریتانیا مستقر بر کشتی جنگی «RFA Lyme Bay» در وضعیت آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند تا مأموریت راهبردی پاکسازی مسیرهای آبی از مین‌های دریایی را در منطقه‌ی تنگه‌ی هرمز به اجرا درآورند.

این تحرک نظامی بریتانیا پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، از متحدان ناتو به‌دلیل آنچه عدم حمایت کافی از تلاش‌های ایالات متحده علیه ایران خوانده بود، انتقاد کرد. ترامپ از کشورهای هم‌پیمان خواسته بود که مسئولیت امنیت مسیرهای انتقال انرژی خود را بر عهده بگیرند؛ چرا که تنش‌های اخیر و تهدیدات موجود در تنگه‌ی هرمز، موجب اختلال در حمل‌ونقل دریایی بین‌المللی و نوسان در بهای جهانی انرژی شده است.

آل کارنز، وزیر نیروهای مسلح بریتانیا، در جریان بازدید از کشتی «RFA Lyme Bay» در جبل‌الطارق، تأکید کرد که این شناور به مهمات پیشرفته و پهپادهای مدرن مین‌شکار مجهز شده است. این پهپادها با بهره‌گیری از سیستم‌های سونار پیشرفته، توانایی شناسایی و خنثی‌سازی تهدیدات زیرسطحی را دارا هستند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که این عملیات بین‌المللی با فرماندهی مشترک بریتانیا و فرانسه مدیریت خواهد شد، هرچند آغاز رسمی آن به نهایی شدن توافقات دیپلماتیک بستگی دارد. در همین راستا، پرزیدنت ترامپ اعلام کرده است که پس از رایزنی با اسرائیل و متحدان منطقه‌ای، گفتگوها برای دستیابی به یک توافق با ایران به مراحل پیشرفته‌ای رسیده و تنها تدوین متن نهایی آن باقی مانده است.

کشتی بریتانیایی «RFA Lyme Bay» با صدها ملوان و تجهیزات کامل، به‌زودی جبل‌الطارق را ترک کرده و در میانه‌ی مسیر به ناوشکن «HMS Dragon» و دیگر شناورهای ائتلاف خواهد پیوست.

این نیروها پس از هماهنگی‌های لازم و دریافت پشتیبانی هوایی، از طریق کانال سوئز به‌سوی خلیج فارس حرکت می‌کنند تا مأموریت خود را در جهت صیانت از آبراه‌های بین‌المللی و تضمین جریان آزاد تجارت جهانی آغاز کنند.