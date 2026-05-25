کشته و زخمی شدن ۴ عضو حشد شعبی در پی انفجار در استان صلاحالدین
یکی از اعضای حشد شعبی بر اثر انفجار خمپاره جان باخت
سازمان حشد شعبی از کشته شدن یک عضو خود و زخمی شدن سه تن دیگر بر اثر انفجار یک قبضه گلولهی خمپاره در جریان عملیات پاکسازی در بخش عملیاتی صلاحالدین خبر داد.
سازمان حشد شعبی روز دوشنبه ۲۵ مه ۲۰۲۶ (۴ خرداد ۱۴۰۵) با انتشار بیانیهای رسمی اعلام کرد که یکی از نیروهای این سازمان به نام «ستار جبار عبادی» در پی انفجار یک گلولهی خمپاره در حین انجام مأموریت در بخش عملیاتی صلاحالدین جان خود را از دست داده است.
یک منبع آگاه در تشریح جزئیات این واقعه به رسانههای محلی گفت: این حادثه زمانی رخ داد که نیروها در حال پاکسازی محوطهی اطراف یکی از برجهای مراقبتی و سوزاندن علفهای هرز در نزدیکی پایگاه مشترک ارتش عراق و نیروهای حشد شعبی بودند.
بر اساس گزارشهای دریافتی، این انفجار منجر به مجروح شدن سه تن دیگر از نیروهای حاضر در محل شده است. گزارشهای پزشکی حاکی از آن است که وضعیت سلامتی یکی از مجروحان به دلیل شدت جراحات وارده از ناحیهی سر، ناپایدار و وخیم گزارش شده است.