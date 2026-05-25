مسرور بارزانی و مصطفی کاظمی روابط اربیل و بغداد را بررسی کردند
مشکلات میان اربیل و بغداد باید بهصورت بنیادین و در چارچوب قانون اساسی حل شود
نخستوزیر اقلیم کوردستان و نخستوزیر پیشین عراق در دیداری مشترک، بر ضرورت حل بنیادین چالشهای میان اربیل و بغداد بر اساس قانون اساسی تأکید کردند.
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، روز دوشنبه ۲۵ مه ۲۰۲۶ (۴ خرداد ۱۴۰۵)، در اربیل از مصطفی کاظمی، نخستوزیر پیشین عراق استقبال کرد. در این نشست، آخرین تحولات سیاسی عراق و منطقه و راهکارهای تقویت ثبات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
طبق بیانیهی رسمی دفتر نخستوزیر اقلیم کوردستان، در این دیدار وضعیت عمومی عراق و تحولات جاری در سطح منطقه بررسی شد. طرفین بر اهمیت هماهنگی میان جریانهای سیاسی برای عبور از چالشهای موجود و حفظ امنیت کشور تأکید کردند. همچنین در این گفتگوها، مناسبات میان اقلیم کوردستان و دولت فدرال و اهمیت ارتقای همکاریهای دوجانبه مورد ارزیابی قرار گرفت.
بخش دیگری از این دیدار به بررسی نتایج سفر اخیر مسرور بارزانی به بغداد و رایزنیهای انجامشده با مقامات بلندپایهی دولت فدرال و رهبران جریانهای سیاسی عراق اختصاص یافت.
مسرور بارزانی و مصطفی کاظمی در این گفتگو تأکید کردند که حل مشکلات میان اربیل و بغداد باید بهصورت بنیادین و در چارچوب قانون اساسی انجام شود تا حقوق تمامی شهروندان و ثبات راهبردی عراق تضمین گردد.