روبیو: ایران میان توافق راهبردی یا گزینههای جایگزین انتخاب کند
وزیر امور خارجهی ایالات متحده از احتمال دستیابی به توافقی برای پایان تنشها با تهران خبر داد؛ همزمان دونالد ترامپ بر لزوم حل قطعی پروندهی هستهای و بازگشایی کامل تنگهی هرمز تأکید کرد.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجهی ایالات متحده، روز دوشنبه ۲۵ مه ۲۰۲۶ (۵ خرداد ۱۴۰۵)، در جریان سفر به دهلی نو اعلام کرد که کشورش در برابر دو مسیر مشخص قرار دارد: دستیابی به یک توافق خوب با ایران یا اتخاذ شیوهای متفاوت برای برخورد با این کشور. وی در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد که واشینگتن پیش از بررسی گزینههای جایگزین، تمامی فرصتهای موجود را به دیپلماسی اختصاص میدهد تا شانس موفقیت آن سنجیده شود.
وزیر امور خارجهی ایالات متحده افزود: «پیشنهادی بسیار قوی روی میز رئیسجمهور قرار دارد که محورهای اصلی آن بازگشایی تنگهی هرمز و آغاز مذاکرات واقعی و زمانبندیشده در خصوص پروندهی هستهای است.» مارکو روبیو همچنین با ابراز خوشبینی نسبت به روند جاری، خاطرنشان کرد که احتمال امضای توافقی برای پایان دادن به وضعیت جنگی در زمان بسیار کوتاه وجود دارد.
در همین راستا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در گفتگوی اختصاصی با وبسایت «آکسیوس» که روز شنبه ۲۳ مه ۲۰۲۶ (۲ خرداد ۱۴۰۵) منتشر شد، تصریح کرد: «معتقدم یکی از دو اتفاق پیشروست؛ یا ضربهای چنان سخت به آنها میزنیم که پیشتر تجربه نکرده باشند، یا یک توافق بسیار خوب را به امضا میرسانیم.»
قرار است دونالد ترامپ در نشستی با حضور استیو ویتکاف، جرد کوشنر و جیدی ونس، معاون رئیسجمهور، پیشنویس جدیدی را که حاصل مذاکرات ایران و پاکستان است، بررسی کند. همچنین برنامهریزی شده است که رئیسجمهور آمریکا در تماسهای تلفنی جداگانه با رهبران کشورهای حوزه خلیج فارس، مصر، اردن و ترکیه، آخرین تحولات منطقه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دهد.
از سوی دیگر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجهی ایران، اعلام کرده است که تهران و واشینگتن در مراحل پایانی گفتگوها برای امضای یک یادداشتتفاهم (MOU) قرار دارند. بر اساس اظهارات مقامات ایرانی، مفاد این تفاهمنامه شامل موارد زیر است:
- پایان دادن به وضعیت جنگی؛
- بازگشایی مرحلهبندیشدهی تنگه هرمز؛
- لغو تحریمهای ایالات متحده و آزادسازی داراییهای بلوکهشدهی ایران؛
- تعیین بازه زمانی ۳۰ تا ۶۰ روزه برای انجام مذاکرات دقیقتر جهت دستیابی به توافقی جامع.
با این حال، دونالد ترامپ تأکید کرده است که تنها توافقی را خواهد پذیرفت که مسئلهی غنیسازی اورانیوم و ملحقات هستهای ایران را بهطور کامل تعیین تکلیف کند. مارکو روبیو نیز یادآور شد که پیشرفتهایی حاصل شده، اما ایران باید از اورانیوم غنیشده دست بکشد و تنگهی هرمز را بهصورت کامل و بدون دریافت هیچگونه باج یا هزینهی اضافی بازگشایی کند.
وزیر امور خارجهی ایالات متحده در بخش دیگری از سخنان خود به امنیت اسرائیل پرداخت و بر حق مشروع این کشور برای دفاع از خود تأکید کرد. وی اظهار داشت: «اگر حزبالله اقدام به پرتاب موشک به سوی اسرائیل کند، پاسخ تلآویو کاملاً قانونی و رهیافتی مشروع خواهد بود.»
در همین رابطه، دونالد ترامپ اشاره کرد که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در قبال گزینههای موجود دچار تردید است. به گفتهی مقامات اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو نسبت به جزئیات توافق احتمالی ابراز نگرانی کرده و از دونالد ترامپ درخواست نموده است تا دور جدیدی از حملات نظامی را علیه ایران مد نظر قرار دهد.