اقلیم کوردستان در آستانهی عید قربان پذیرای گردشگران
آمادگی حداکثری مراکز گردشگری برای میزبانی از مسافران
با تدارکات گستردهی شهروندان برای برگزاری آیینهای عید، بخش گردشگری استان دهوک با فعالسازی ۷۵۰ مرکز اقامتی، آمادهی استقبال از موج بزرگ گردشگران از سراسر عراق است.
با نزدیک شدن به عید سعید قربان، اقلیم کوردستان خود را برای تعطیلات و برگزاری مراسمهای این عید بزرگ آماده میکند. در این ایام که اکثریت مسلمان اقلیم کوردستان مهیای برگزاری جشنهای سهروزه میشوند، طبیعت بکر و آبوهوای معتدل منطقه، شمار زیادی از گردشگران را از مناطق مختلف عراق به سوی کوردستان میکشاند. طبق سنتی دیرینه، پیروان سایر ادیان نیز در کنار مسلمانان در این آیینها مشارکت کرده و جلوهای از همزیستی مسالمتآمیز را به نمایش میگذارند.
شور و شوق بازار و تغییر سبک زندگی نسل نو
در آستانهی ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴ (۲۷ خرداد ۱۴۰۳)، بازارهای شهرهای مختلف اقلیم کوردستان شاهد جنبوجوش بیسابقهای است. کودکان بیش از هر گروه دیگری برای رسیدن عید و پوشیدن لباسهای نو لحظهشماری میکنند. دیدن محمد، یکی از دانشآموزان ساکن اقلیم، در گفتگو با رسانهها از آمادگی خود برای عید میگوید: «لباسهای جدیدم را خریدهام و برای دیدار با بستگان و بازی با همسالانم برنامهریزی کردهام. شب عید لباسهایم را در کنارم میگذارم تا صبح زود آماده باشم.»
با این حال، کسبهی قدیمی بازار از تغییر حالوهوای عید در میان نسل جدید سخن میگویند. نیاز حمدامین که مدت ۱۵ سال است در بازار «لنگه» در اربیل به فروش لباس کودک اشتغال دارد، معتقد است که تکنولوژی بر شور و شوق سنتی عید سایه انداخته است. او میگوید: «در گذشته کودکان با اشتیاق فراوان برای خرید لباس میآمدند، اما امروزه بسیاری از آنها حتی در بازار نیز سرگرم گوشیهای هوشمند خود هستند و آن ارتباط عاطفی گذشته با آیینهای عید تا حدودی کمرنگ شده است.»
طرح جامع گردشگری دهوک برای استقبال از مسافران
استان دهوک به عنوان یکی از قطبهای اصلی گردشگری، تمامی تمهیدات لازم را برای استقبال از موج گستردهی مسافران از مناطق مرکزی و جنوبی عراق اتخاذ کرده است. هتلها و مراکز تفریحی در حالت آمادهباش کامل قرار دارند و گزارشها حاکی از رزرو پیشازموعد اکثر ظرفیتهای اقامتی توسط گروههای گردشگری است.
شیروان هاشم، هتلدار در استان دهوک، با اشاره به پیشبینی افزایش آمار گردشگران نسبت به سالهای گذشته، اظهار داشت که تمامی امکانات برای ارائهی بهترین خدمات به مسافران مهیا شده است.
نظارت بر خدمات و اشتغالزایی در بخش گردشگری
مدیریت کل گردشگری دهوک با تدوین یک طرح راهبردی، نظارت بر بازار و کنترل قیمتها را در اولویت قرار داده است. شمال جعفر، سخنگوی گردشگری دهوک، در این باره تصریح کرد: «تیمهای بازرسی به صورت مداوم بر کیفیت خدمات و ثبات نرخها نظارت میکنند. همچنین بستههای راهنمای گردشگری و برنامههای تفریحی متنوعی برای میزبانی شایسته از میهمانان پیشبینی شده است.»
در حال حاضر ۷۵۰ مرکز گردشگری در استان دهوک فعال هستند که ظرفیت اسکان شبانهی بیش از ۱۷ هزار گردشگر را دارا میباشند. این بخش حیاتی که یکی از ستونهای اقتصادی منطقه محسوب میشود، زمینهی اشتغال مستقیم را برای بیش از ۱۳ هزار نفر فراهم کرده است. انتظار میرود رونق گردشگری در ایام عید قربان، تأثیر مثبتی بر چرخهی اقتصادی و معیشت شهروندان و بخش خصوصی در اقلیم کوردستان داشته باشد.