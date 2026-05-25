عبدالله اوجلان: حمله به احزاب سیاسی مغایر با اصول بنیادین دموکراسی است
رهبر زندانی حزب کارگران کوردستان بر توقف موج ناسیونالیسم در خاورمیانه تأکید کرد
رهبر زندانی حزب کارگران کوردستان در دیدار با هیئتی از حزب دم پارتی، بر لزوم اتخاذ گامهای قانونی برای حل مشکلات و توقف موج ناسیونالیسم در خاورمیانه تأکید کرد.
پارت برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی)، روز دوشنبه، ۲۵ مه ۲۰۲۶ (۴ خرداد ۱۴۰۵)، جزئیات نشست هیئت اعزامی خود با عبدالله اوجلان، رهبر زندانی حزب کارگران کوردستان (پکک) را منتشر کرد. این دیدار روز یکشنبه، ۲۴ مه ۲۰۲۶ (۳ خرداد ۱۴۰۵) در جزیرهی ایمرالی انجام شده و محور اصلی آن، بررسی ضرورت آغاز فرآیندهای قانونی برای حل چالشهای موجود بوده است.
عبدالله اوجلان در پیام خود با اشاره به اینکه حل مشکلات بدون تکیه بر تفکر عمیق و ارزشهای اخلاقی امکانپذیر نیست، تصریح کرد: «ترکیه در سطوح سیاسی، قانونی و اقتصادی تحت فشارهای بزرگی قرار دارد و لازم است به فوریت گامهای جدی در این زمینهها برداشته شود.» وی همچنین نسبت به وضعیت خاورمیانه هشدار داد و افزود که گسترش ناسیونالیسم و تبعیض، آسیبهای جبرانناپذیری به همراه خواهد داشت و منطقه نیازمند یک فرآیند صلحآمیز برای جلوگیری از خونریزی است.
رهبر زندانی حزب کارگران کوردستان در بخش دیگری از سخنان خود، از برخی رویههای سیاسی در ترکیه انتقاد کرد. وی حمله به مقر احزاب سیاسی، بهویژه حزب جمهوریخواه خلق (جهـپ) را نشانهی بارز فقدان دموکراسی واقعی دانست و تأکید کرد که دولت ترکیه نباید از اصول دموکراتیک نظام جمهوری فاصله بگیرد.
عبدالله اوجلان در پایان پیام خود، تمامی طرفها را به مشارکت فعال در فرآیند صلح و دموکراسی فراخواند. وی خاطرنشان کرد که حل مسئلهی کورد از طریق راههای مسالمتآمیز، زیربنای اصلی برای نوسازی و مدرنسازی روابط تاریخی میان کوردها و ترکها محسوب میشود.