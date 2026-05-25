ترامپ خواستار امضای گسترده توافق آبراهام به عنوان بخشی از توافق صلح ایران شد

اربیل (کوردستان۲۴) ـ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز دوشنبه ۲۵ مه، از کشورهای با اکثریت مسلمان در سراسر خاورمیانه و فراتر از آن خواست تا به عنوان بخشی از توافق صلح در حال ظهور ایران، روابط خود را با اسرائیل عادی کنند.

ترامپ در یک پست طولانی در رسانه‌های اجتماعی، فهرستی از کشورهایی را که روز شنبه با رهبران آنها در مورد تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ با ایران صحبت کرده بود، منتشر کرد.

او نوشت: "پس از تمام کارهایی که ایالات متحده برای کنار هم قرار دادن این پازل بسیار پیچیده انجام داده است، باید اجباری باشد که همه این کشورها، حداقل به طور همزمان، توافق آبراهام را امضا کنند."

کشورهای مورد بحث عبارتند از عربستان سعودی، امارات متحده عربی (که قبلاً عضو بوده است!)، قطر، پاکستان، ترکیه، مصر، اردن و بحرین (که قبلاً عضو بوده است!)

توافق آبراهام که در سال ۲۰۲۰ تحت نظارت ترامپ منعقد شد، به طور گسترده به عنوان یک موفقیت در سیاست خارجی اعلام شد.

این توافق‌، عادی‌سازی روابط دیپلماتیک بین اسرائیل و کشورهایی را که از نظر تاریخی با آن خصومت داشته‌اند، مدیریت می‌کند.

اگرچه این توافق‌ در محافل دیپلماتیک به عنوان گامی به سوی خاورمیانه‌ای صلح‌آمیزتر مورد استقبال قرار گرفتند، اما همچنان در میان مردم بسیاری از مناطق محبوبیتی ندارند، به ویژه به این دلیل که به مناقشه اسرائیل و فلسطین نمی‌پردازند.

ترامپ در پست خود در شبکه اجتماعی تروث نوشت: «ممکن است یک یا دو نفر دلیلی برای انجام ندادن این کار داشته باشند و این پذیرفته خواهد شد، اما اکثر آنها باید آماده، مایل و قادر باشند که این توافق با ایران را به یک رویداد تاریخی بسیار مهم‌تر از آنچه در غیر این صورت بود، تبدیل کنند.»

رئیس‌جمهور آمریکا افزود: «این توافق باید با امضای فوری توسط عربستان سعودی و قطر آغاز شود و دیگران نیز باید از آن پیروی کنند. اگر این کار را نکنند، نباید بخشی از این توافق باشند، زیرا این نشان دهنده نیت بد آنهاست.»

ای‌اف‌پی/ب.ن