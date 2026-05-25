کوردهای سوریه انتصاب نمایندگان پارلمان جدید را رد کردند

اربیل (کوردستان۲۴) ـ احزاب و نیروهای برجسته کورد سوریه امروز دوشنبه ۲۵ مه، نتیجه رأی‌گیری که یک روز قبل توسط دمشق در شمال شرقی این کشور برای انتخاب اعضای پارلمان ملی ترتیب داده شده بود را رد کردند.

اکتبر گذشته، کمیته‌های محلی منصوب شده توسط کمیسیون انتخابات سوریه، که خود توسط رئیس‌جمهور احمد الشرع منصوب شده بود، مطابق با قانون اساسی موقت که شامل انتخابات مستقیم نمی‌شود، رأی‌گیری‌هایی را برای انتخاب دو سوم از مجلس انتقالی ۲۱۰ نفره برگزار کردند.

سپس مناطق تحت کنترل کوردها در شمال شرقی و استان سویدا با اکثریت دروزی در جنوب به دلیل تنش‌ها با دمشق از این انتخابات کنار گذاشته شدند.

در یک کنفرانس مطبوعاتی در شهر قامشلو در شمال شرقی، نمایندگان ۲۱ حزب و جنبش سیاسی کورد از جمله حزب اتحاد دموکراتیک (PYD)، قدرتمندترین حزب کورد سوریه، روند "انتصاب از بالا به پایین" را محکوم کردند.

آنها گفتند: "آنچه اتفاق افتاد بار دیگر رویکرد حذف و به حاشیه راندن از طریق انتصاب گزینشی تعدادی از چهره‌ها را آشکار کرد. با توجه به نتایج و سازوکار انتصابی که رخ داد، ما تأکید می‌کنیم که افراد (منتخب) تنها نماینده خودشان هستند."

آنها افزودند که ساختن یک سوریه دموکراتیک نیازمند «یک فرآیند سیاسی ملی فراگیر است که نمایندگی عادلانه و اراده آزاد همه سوری‌ها را تضمین کند.»

پیش از رأی‌گیری، احزاب و نیروها گفتند که این سازوکار «یک فرآیند سیاسی دموکراتیک واقعی را ایجاد نمی‌کند.»

روز یکشنبه نُه نماینده در استان حسکه و همچنین دو نفر در منطقه کوبانی، که به عین‌العرب نیز معروف است، در استان حلب انتخاب شدند.

این رأی‌گیری پس از آن انجام شد که دمشق و کوردها، که در طول جنگ داخلی سوریه یک دولت نیمه خودمختار را که بخش‌هایی از شمال شرقی کشور را پوشش می‌داد، ایجاد کردند، در ژانویه توافق کردند که نهادهای غیرنظامی و نظامی کورد را در دولت ادغام کنند.

به دلیل تنش‌های مداوم با دمشق پس از خشونت‌های فرقه‌ای در این استان در ژوئیه سال گذشته، که یک کمیته تحقیق رسمی اعلام کرد ۱۷۶۰ نفر کشته برجای گذاشته است، هیچ فرآیند انتخابی در استان سویدا برگزار نشده است.

حکمت الهجری، رهبر محلی دروزی‌ها که با دمشق خصومت دارد و گروه‌های مسلح در سویدا تحت نظر او فعالیت می‌کنند، در مورد روند رأی‌گیری این ماه، درخواست‌های خود برای ایجاد یک دولت خودمختار در سویدا را تکرار کرد.

او گفت: «ما کسانی هستیم که بهتر می‌دانیم چگونه امور خود را مدیریت و منطقه خود را اداره کنیم.»

قرار است احمد الشرع یک سوم باقی‌مانده اعضای مجلس را منصوب کند.

منتقدان این روند را غیردموکراتیک خوانده‌اند.

ای‌اف‌پی/ب.ن