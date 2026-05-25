پیام تبریک پرزیدنت بارزانی به بوکسور قهرمان کورد پس از فتح افتخار جدید در آلمان

پرزیدنت مسعود بارزانی کسب سومین کمربند قهرمانی در مسابقات بین‌المللی WBC در کشور آلمان را به قهرمان کورد، "بادین حسو"، تبریک گفت.

امروز دوشنبه (۲۵ مه ۲۰۲۶)، پرزیدنت بارزانی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی "ایکس" نوشت: کسب موفقیت ارزشمند و دریافت سومین کمربند قهرمانی در مسابقات بین‌المللی WBC در کشور آلمان را به قهرمان کورد، بادین حسو، صمیمانه تبریک می‌گویم.

پرزیدنت بارزانی ضمن تقدیر از تلاش‌های این ورزشکار و آرزوی موفقیت‌های بیشتر برای او، افزود: بسیار مایه خرسندی و افتخار است که جوانان کورد در میادین ورزشی بین‌المللی به پیروزی‌های بزرگی دست می‌یابند و نام کورد و کوردستان را به جهانیان معرفی می‌کنند.