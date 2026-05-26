مسرور بارزانی عید مبارک قربان را تبریک گفت
اربیل (کوردستان۲۴) ـ مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، در پیامی فرارسیدن عید مبارک قربان را به همه مسلمانان اقلیم کوردستان، عراق و جهان تبریک گفت.
متن پیام نخستوزیر
به مناسبت فرارسیدن عید مبارک قربان، به همه مسلمانان اقلیم کوردستان و عراق و جهان صمیمانه تبریک میگویم. به خصوص به پیشمرگان قهرمان و نیروهای آسایش داخلی و بستگان و خانوادههای سربلند شهدا و انفالشدگان تبریک میگویم. امیدوارم روزهای عید را در خوشی و آرامش و شادمانی سپری کنند.
امیدوارم عید موجب صلح و آرامش و همگرایی و ثبات در کوردستان و منطقه و جهان شود.
عیدتان مبارک باد و همواره بخت یار شما باشد.
مسرور بارزانی
نخستوزیر اقلیم کوردستان
۲۶ مه ۲۰۲۶
ب.ن