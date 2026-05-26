توقف تردد بازرگانی در مرز پرویزخان در نخستین روز عید قربان
اربیل (کوردستان۲۴) ـ گذرگاه مرزی پرویزخان اعلام کرد که تردد بازرگانی از آن گذرگاه فردا چهارشنبه متوقف خواهد شد.
دفتر ارتباطات گذرگاه مرزی پرویزخان در بیانیهای اعلام کرد که روز چهارشنبه ۲۷ مه، همزمان با عید قربان، ترددهای بازرگانی در این گذرگاه به طور موقت متوقف خواهد شد.
در بیانیه تأکید شده است که این توقف صرفاً مربوط به نخستین روز عید (چهارشنبه) است و فعالیتهای بازرگانی از روز پنجشنبه از سر گرفته میشود.
همچنین تصریح شده است که این محدودیت شامل تردد گردشگران نمیشود و رفتوآمد مسافران در طول ایام عید طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.
گذرگاه مرزی پرویزخان در منطقه خانقین واقع شده است و در مرز مشترک با شهر قصرشیرین در ایران قرار دارد.
ب.ن