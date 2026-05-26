پیام تبریک پرزیدنت بارزانی به مناسبت عید مبارک قربان
اربیل (کوردستان۲۴) ـ پرزیدنت مسعود بارزانی، با انتشار پیامی ضمن ابراز تبریک به مناسبت فرارسیدن عید مبارک قربان بر همبستگی نیروهای سیاسی در اقلیم کوردستان تأکید کرد.
پیام پرزیدنت بارزانی به مناسبت عید مبارک قربان:
به نام خداوند بخشنده و مهربان
به مناسبت فرارسیدن عید مبارک قربان به مسلمانان کوردستان و عراق و سراسر جهان تبریک میگویم. مخصوصاً به خانواده سربلند شهدا و پیشمرگان قهرمان و همه هممیهنان عزیز کوردستان تبریک میگویم. در این مناسبت مبارک از خداوند بزرگ میخواهم که خیر و خوشی و آسایش برای همه مردم کوردستان و جهان فراهم سازد.
همچنین در این شرایط حساس و سرنوشتساز پیام من به جهات و نیروهای سیاسی کوردستان این است که همه به منافع مردم کوردستان بیاندیشند و منافع عالی مردممان را بر اهداف و منافع تنگنظرانه ترجیح دهند و از کشمکشهای بینتیجه و نزاعی که مدتی است روند سیاسی اقلیم از آن رنج میبرد، دست بکشند. درخواست میکنم که پس از عید مبارک قربان جهات سیاسی اقلیم دلسوزانه و با احساس میهنپرورانه با هم دیدار کنند و این بنبست سیاسی را از میان بردارند و به این وضعیت ناهموار سیاسی پایان دهند. این یک وظیفه وجدانی و ملی و میهنی است و لازم است که همه جهات با احساس مسئولیت با آن تعامل کنند و آن را در مسیر درست قرار دهند.
امیدوارم این عید آغازی باشد برای بهتر شدن اوضاع اقلیم کوردستان و عبور از موانع سیاسی و همچنین برقراری صلح و آرامش و ثبات در منطقه و سراسر جهان.
عیدتان مبارک باد و همیشه در سعادت و سلامتی باشد.
مسعود بارزانی
۹ ذیالحجه ۱۴۴۷ هجری
۲۶ مه ۲۰۲۶
ب.ن