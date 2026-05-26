استقبال مسرور بارزانی از فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک

اربیل (کوردستان۲۴) ـ نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک، مسئله کورد و آخرین تحولات سوریه را بررسی کردند.

امروز سه‌شنبه ۲۶ مه ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان از مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک استقبال کرد.

بر پایه بیانیه دولت اقلیم کوردستان، در این دیدار درباره آخرین تحولات و پیشامدهای سوریه و مسئله کورد در آن کشور تبادل نظر شد.

دو طرف همچنین در خصوص اهمیت حفظ امنیت و ثبات سوریه توافق نظر داشتند و بر تضمین حقوق ملت کورد و تمام جوامع مختلف آن کشور تأکید کردند.

