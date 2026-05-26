بنیاد خیریه بارزانی در عید قربان حدود یک میلیارد دینار به نیازمندان کمک کرد

50 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) ـ رئیس بنیاد خیریه بارزانی می‌گوید که در روزهای عید قربان به بیش از ۲۶ هزار خانواده نیازمند کمک‌ ارائه کرده‌اند.

امروز چهارشنبه ۲۷ مه ۲۰۲۶، موسی احمد، رئیس بنیاد خیریه بارزانی در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که در روزهای عید قربان به ۲۶ هزار و ۵۷۰ خانواده نیازمند کمک‌های مختلف ارائه کرده‌اند.

وی افزود: «۳۴۰ گونی آرد برای نیازمندان تأمین شده و به هر خانواده یک کیسه گوشت داده می‌شود. برای بیش از ۳۲۵ کودک لباس و نیازهای عید تأمین شده و تاکنون مبلغ ۹۴۵ میلیون و ۹۸۵ هزار دینار به این کمک‌ها اختصاص یافته است.»

رئیس بنیاد خیریه بارزانی به وزارت مهاجرت عراق انتقاد که چنانکه لازم است به آوارگان و پناهندگان کمک نمی‌کند.

بنیاد خیریه بارزانی هر سال در اعیاد مختلف کمک‌های ویژه به آواره، پناهندگان و نیازمندان ارائه می‌کند.

ب.ن