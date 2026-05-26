بازارهای آسیایی با رشد سهام فناوری و امید به توافق ایران و آمریکا تقویت شدند

اربیل (کوردستان۲۴) ـ سهام آسیایی امروز چهارشنبه ۲۷ مه، با افزایش سهام فناوری و خوش‌بینی محتاطانه نسبت به دستیابی ایالات متحده و ایران به توافق صلح، روندی ترکیبی را تجربه کرد.

بازارها امسال به بالاترین رکوردهای خود رسیده‌اند که ناشی از رونق سهام فناوری هوش مصنوعی است؛ رونقی که برخی تحلیلگران نسبت به «حباب» بودن و احتمال ترکیدن آن هشدار داده‌اند.

رشد سهام فناوری باعث شد بازار سئول امروز چهارشنبه بیش از دو درصد افزایش یابد؛ در این میان شرکت تراشه‌ساز کره جنوبیSK hynix با جهشی ۱۱ درصدی، ارزش بازار خود را به یک تریلیون دلار رساند.

به گفته بلومبرگ، این ارزش‌گذاری، SK hynix را به یکی از تنها سه شرکت یک تریلیون دلاری در آسیا، در کنار سامسونگ الکترونیکس و TSMC تایوان تبدیل می‌کند که همگی تولیدکنندگان برتر تراشه‌های مورد استفاده در سیستم‌های هوش مصنوعی هستند.

استفن اینس، تحلیلگر مدیریت دارایی SPI، گفت: «از نظر عملی، بازار یک چیز را با صدای بلند و واضح شنید. تقاضای هوش مصنوعی دیگر فقط مربوط به تراشه‌هایی نیست که مدل‌های زبانی بزرگ را تغذیه می‌کنند. اکنون مربوط به سیستم‌های حافظه مورد نیاز برای تغذیه این مدل‌ها در مقیاس صنعتی است.»

سرمایه‌گذاران همچنین مذاکرات بین واشینگتن و تهران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه را که آنها را در حال حدس و گمان نگه داشته بود، زیر نظر داشتند و گزارش‌هایی مبنی بر اینکه توافق در آستانه‌ی نهایی شدن است، با حملات جدید ایالات متحده علیه ایران در روز دوشنبه، تضعیف شد.

تهران، واشینگتن را به نقض آتش‌بس فی‌مابین که از ۸ آوریل برقرار شده بود، متهم کرد و هشدار داد که آماده است تا علیه اهداف ایالات متحده در سراسر حوزه خلیج تلافی کند.

حملات ایالات متحده، قیمت نفت خام برنت دریای شمال، معیار بین‌المللی را در روز سه‌شنبه تقریباً ۴.۵ درصد افزایش داد و به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رساند.

اما نفت برنت و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت، معیار ایالات متحده، امروز چهارشنبه بیش از دو درصد کاهش یافتند، زیرا امیدها برای بازگشایی تنگه مسدود شده‌ هرمز دوباره زنده شد.

جنگ خاورمیانه که در اواخر فوریه آغاز شد، موجب اختلال در تنگه هرمز، کریدور حیاتی تجارت نفت و گاز شده و با افزایش قیمت انرژی، به تشدید تورم جهانی دامن زده است.

کریس وستون، رئیس تحقیقات پپرستون، گفت: «هنوز در بازارها نوعی خوش‌بینی محتاطانه نسبت به احتمال امضای توافقی میان ایالات متحده و ایران و اعلام جزئیات آن در طول هفته وجود دارد؛ با این حال، این انتظار و فضای مثبت غالب تا حدی تحت تأثیر حملات دفاعی اخیر آمریکا و ادعای ایران مبنی بر نقض توافق از سوی این اقدامات تضعیف شده است.»

بازارهای سهام در دیگر نقاط آسیا روندی متفاوت داشتند؛ به‌ طوری که بازار تایپه از رشد سهام فناوری بهره برد و حدود ۱.۶ درصد افزایش یافت، در حالی که بازارهای بانکوک، سیدنی و ولینگتون نیز با رشد همراه شدند.

در مقابل، بازار توکیو بدون تغییر باقی ماند و بورس‌های هنگ‌کنگ، شانگهای، کوالالامپور، جاکارتا، سنگاپور و مانیل با کاهش مواجه شدند.

در همین حال، بازار سئول نیز به‌ دنبال رشد قابل‌توجه سهام Samsung Electronics تقویت شد؛ رشدی که پس از تصویب توافق میان این شرکت و اتحادیه کارگری آن شکل گرفت. این توافق، پاداش‌های سالانه قابل توجهی را تضمین کرد و از بروز یک اعتصاب گسترده جلوگیری نمود.

در اروپا، بازار لندن با کاهش ۰.۵ درصدی باز شد، در حالی که بازارهای پاریس و فرانکفورت هر دو رشد را تجربه کردند.

این تحولات پس از آن رخ داد که شاخص‌های S&P 500 و Nasdaq Composite روز سه‌شنبه به رکوردهای جدیدی دست یافتند و شرکت تراشه‌سازیMicron Technology با جهشی نزدیک به ۲۰ درصد، ارزش بازار خود را به ۱ تریلیون دلار رساند.

ارقام کلیدی حدود ساعت ۰۷:۱۵ به وقت گرینویچ:

نفت خام برنت دریای شمال: با ۲.۲ درصد کاهش، ۹۷.۴۳ دلار در هر بشکه

نفت وست تگزاس اینترمدیت: با ۲.۷ درصد کاهش، ۹۱.۳۸ دلار در هر بشکه

شاخص هنگ‌کنگ - هانگ‌سنگ: با ۱.۰ درصد کاهش، ۲۵۳۳۹.۳۱ واحد

توکیو - نیکی ۲۲۵: بدون تغییر، ۶۴۹۹۹.۴۱ واحد (بسته)

شانگهای - کامپوزیت: با ۱.۳ درصد کاهش، ۴۰۹۳.۷۳ واحد (بسته)

لندن - FTSE 100: با ۰.۵ درصد کاهش، ۱۰۴۸۵.۷۱ واحد

یورو/دلار: افزایش به ۱.۱۶۴۳ از ۱.۱۶۳۵ در روز سه‌شنبه

پوند/دلار: کاهش به ۱.۳۴۴۸ از ۱.۳۴۴۹ دلار

دلار/ین: افزایش به ۱۵۹.۳۵ از ۱۵۹.۳۰ ین

یورو/پوند: افزایش به ۰.۸۶۵۸ از ۰.۸۶۴۹ پنس

نیویورک - داو جونز: با ۰.۲ درصد کاهش، ۵۰۴۶۱.۶۸ واحد (بسته)

ای‌اف‌پی/ب.ن