27 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) ـ تهران روز سه‌شنبه واشینگتن را به نقض آتش‌بس متهم کرد و هشدار داد که پس از حملات شبانه آمریکا، آماده تلافی است، در حالی که بمباران اسرائیل در لبنان ده‌ها کشته برجای گذاشت و آتش‌بس شکننده در آنجا را تهدید کرد.

قیمت نفت برنت پس از اعلام موج جدید بمباران‌ها توسط فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) که سایت‌های موشکی و قایق‌های مین‌گذاری ایران را هدف قرار داد، بیش از سه درصد افزایش یافت، در حالی که چین از هر دو طرف خواست که به آتش‌بس احترام بگذارند و اختلاف خود را به صورت مسالمت‌آمیز حل کنند.

رسانه‌های دولتی ایران از انفجارهای شبانه در شهر بندری بندرعباس در جنوب، در نزدیکی تنگه هرمز، خبر دادند و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این کشور اعلام کرد که نیروهایش یک پهپاد آمریکایی را که وارد حریم هوایی آن شده بود، سرنگون کرده و به یک جت جنگنده F-35 شلیک کرده‌اند.

وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد: «ارتش تروریستی ایالات متحده، که از زمان آتش‌بس به اقدامات غیرقانونی و غیرقابل توجیه خود ادامه می‌دهد در 48 ساعت گذشته، نقض فاحش آتش‌بس در منطقه هرمزگان را مرتکب شده است.»

این بیانیه افزود که تهران «هیچ شرارتی را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت و در دفاع از ملت ایران تردید نخواهد کرد»، بدون اینکه توضیح بیشتری ارائه دهد.

«حملات دفاع از خود»

کاپیتان تیم هاوکینز، سخنگوی سنتکام، شب گذشته حملات جدید آمریکا به ایران را اعلام کرده بود.

هاوکینز گفت: «نیروهای آمریکایی امروز حملات دفاع از خود را در جنوب ایران انجام دادند تا از نیروهای ما در برابر تهدیدات نیروهای ایرانی محافظت کنند.»

او جزئیات کمی از حملات ارائه داد و فقط گفت که اهداف شامل سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌هایی بودند که سعی در «کارگذاری مین» داشتند.

سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر ایران، در بیانیه‌ای به مناسبت آغاز تعطیلات عید قربان اعلام کرد که واشینگتن در حال از دست دادن نفوذ خود در خاورمیانه است و به کشورهای منطقه هشدار داد که از میزبانی پایگاه‌هایی که ایالات متحده می‌تواند از آنها حملاتی را آغاز کند، دست بردارند.

او در بیانیه‌ای کتبی گفت که ایالات متحده «علاوه بر اینکه دیگر هیچ پناهگاه امنی در منطقه برای تجاوز و ایجاد پایگاه‌های نظامی ندارد، با گذشت هر روز از موقعیت سابق خود دورتر و دورتر می‌شود.»

علیرغم حملات جدید ایالات متحده، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آن کشور، روز سه‌شنبه گفت که دستیابی به توافق صلح همچنان ممکن است، در حالی که اصرار داشت تنگه هرمز، مسیر کلیدی حمل و نقل نفت و گاز که ایران به دنبال کنترل آن است، "به هر طریقی" بازگشایی خواهد شد.

این حملات، آتش‌بس بین ایالات متحده و ایران را که از ۸ آوریل آغاز شده بود، تهدید کرد و باعث شد چین ابراز نگرانی کند.

مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه، به خبرنگاران گفت: "ما از طرف‌های مربوطه می‌خواهیم که به تعهدات خود به آتش‌بس عمل کنند، اختلافات را از طریق مسالمت‌آمیز حل کنند و برای احیای سریع صلح تلاش کنند."

ده‌ها کشته در لبنان

در جنوب لبنان، اسرائیل روز سه‌شنبه حملاتی انجام داد که به گفته وزارت بهداشت بیروت، ۳۱ نفر از جمله حداقل چهار کودک را کشته است.

ایران خواستار آن شده است که هرگونه توافق صلح شامل لبنان نیز شود؛ جایی که آتش‌بس ۱۷ آوریل تاکنون نتوانسته به درگیری‌هایی پایان دهد که پس از حمله نیروهای حزب‌الله به اسرائیل در اوایل ماه مارس آغاز شد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز دوشنبه سوگند یاد کرد که حزب‌الله را «در هم بکوبد» و یک مقام نظامی اسرائیل روز بعد به خبرگزاری فرانسه گفت که نیروهای این کشور عملیات زمینی خود را در عمق بیشتری در لبنان گسترش می‌دهند.

کار بر روی توافق صلح بین واشینگتن و تهران همچنان ادامه دارد و خبرگزاری دولتی ایران، صدا و سیما، اعلام کرد که یک هیئت ارشد روز سه‌شنبه از سفر دو روزه به قطر بازگشته است، در حالی که ایران اعلام کرد مشغول نهایی کردن یک چارچوب ۱۴ ماده‌ای برای توافقی برای پایان دادن به جنگ است.

به گزارش صدا و سیما، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، روز سه‌شنبه در یک گفت‌وگوی تلفنی با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، حاکم قطر، گفت که کشورش «آماده رسیدن به یک چارچوب محترمانه برای پایان دادن به جنگ است.»

اینترنت تا حدی وصل شد

خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که مذاکره‌کنندگان تهران به دنبال آزادسازی دارایی‌های مسدود شده هستند و نیمی از آنها پس از امضای تفاهم‌نامه اولیه در دسترس قرار خواهد گرفت.

تسنیم گفت: «قرار است دارایی‌های مسدود شده ایران در جریان مذاکرات آزاد شود و این مبلغ طبق تفاهم‌نامه ۱۴ ماده‌ای ۲۴ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.»

نت‌بلاکس، ناظر، روز سه‌شنبه اعلام کرد که پس از نزدیک به سه ماه قطعی اینترنت در ایران، اتصال اینترنت «تا حدی برقرار شده است» و آن را «طولانی‌ترین قطعی سراسری اینترنت در تاریخ معاصر» نامید.

معاون رئیس‌جمهور ایران بعداً تأیید کرد که «اولین گام» برای برقراری اینترنت برای ایرانیان برداشته شده است و افزود که خواسته‌های مردم کشور «محقق خواهد شد.»

ای‌اف‌پی/ب.ن