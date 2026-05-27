سقوط قیمت نفت در سایه امید به مذاکرات آمریکا و ایران

اربیل (کوردستان۲۴) ـ امروز چهارشنبه ۲۷ مه، قیمت نفت با افزایش امیدها به پیشرفت در مذاکرات آمریکا و ایران و احتمال بازگشایی تنگه هرمز کاهش یافت.

قیمت نفت خام برنت، شاخص بین‌المللی بازار انرژی، نزدیک به سه درصد کاهش یافت؛ موضوعی که ناشی از خوش‌بینی سرمایه‌گذاران نسبت به احتمال دستیابی به توافقی برای کاهش تنش‌ها در خاورمیانه و ازسرگیری کامل عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز بود.

تا ساعت ۱۱:۰۰ به وقت گرینویچ، قیمت نفت خام برنت دریای شمال با ۲.۹ درصد کاهش به ۹۶.۷۱ دلار در هر بشکه رسید.

همچنین، قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز با ۳.۹ درصد افت، به ۹۰.۱۹ دلار در هر بشکه کاهش یافت.

در همین حال، سرمایه‌گذاران تحولات مربوط به مذاکرات واشینگتن و تهران را نیز با دقت دنبال می‌کنند؛ مذاکراتی که هدف آن پایان دادن به جنگ خاورمیانه است، هرچند حملات اخیر آمریکا علیه ایران در روز دوشنبه، امیدها به دستیابی سریع به توافق را تا حدی کاهش داده است.

سپاه پاسداران ایران امروز چهارشنبه اعلام کرد که بازگشت به درگیری مستقیم با ایالات متحده بعید به نظر می‌رسد، اما تأکید کرد که در برابر هرگونه حمله احتمالی آمادگی کامل دارد.

این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که تهران، واشینگتن را به نقض آتش‌بس برقرارشده از ۸ آوریل متهم کرد.

درگیری‌های خاورمیانه که از اواخر فوریه آغاز شد، موجب اختلال در تنگه هرمز ــ یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال نفت و گاز جهان ــ شده و با افزایش قیمت انرژی، فشارهای تورمی را در اقتصاد جهانی تشدید کرده است.

ای‌اف‌پی/ب.ن