عملیات نیروهای عراق منجر به کشته‌شدن شماری از تروریست‌ها شد

2 ساعت پیش

وزارت دفاع عراق از اجرای یک عملیات ویژه در مناطق صعب‌العبور استان کرکوک خبر داد که منجر به کشته شدن شماری از تروریست‌ها و نابودی مراکز پشتیبانی آن‌ها شد.

وزارت دفاع عراق، روز چهارشنبه ۲۷ مه ۲۰۲۶ (۶ خرداد ۱۴۰۵)، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای ارتش این کشور با پشتیبانی نیروهای ویژه، در راستای اجرای وظایف ملی خود برای تعقیب بقایای تروریسم و خشکاندن ریشه‌های آن‌ها در مناطق جغرافیایی پیچیده، به عملیات‌های خود ادامه می‌دهند.

بر اساس این بیانیه، یک نیروی مشترک از گردان ۲ تیپ ۴۴ وابسته به لشکر ۱۱ ارتش عراق، با تکیه بر داده‌های دقیق اطلاعاتی، عملیات موفقی را در محدوده‌ی استان کرکوک به انجام رسانده است. وزارت دفاع عراق تأکید کرد که در نتیجه‌ی این اقدام راهبردی، چندین فرد مسلح کشته شده و تعدادی از پناهگاه‌ها و مخفیگاه‌های آنان که به عنوان مراکز پشتیبانی لجستیکی و استراحتگاه مورد استفاده قرار می‌گرفت، منهدم و منفجر شده است.

استان کرکوک که از جمله "مناطق کوردستانی" خارج از اداره‌ی "دولت اقلیم کوردستان" محسوب می‌شود، در سال‌های اخیر شاهد تحرکات پراکنده‌ی هسته‌های خفته‌ی گروه‌های تروریستی بوده است. با وجود اعلام پیروزی نهایی بر داعش در اواخر سال ۲۰۱۷، بقایای این گروه‌ها با بهره‌برداری از شکاف‌های امنیتی در مناطق ناهموار و مرزی بین نیروهای فدرال و پیشمرگه، دست به عملیات‌های ایذایی می‌زنند.

در همین راستا، هماهنگی میان ارتش عراق و نیروهای امنیتی برای پاکسازی این مناطق راهبردی افزایش یافته است تا از بازسازی توان عملیاتی تروریست‌ها جلوگیری شود. حفظ امنیت در کرکوک به دلیل جایگاه اقتصادی و تنوع قومیتی آن، همواره در اولویت برنامه‌های "وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان" و دولت مرکزی عراق قرار داشته است.