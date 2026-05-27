تأکید رئیس مجلس ترکیه بر تدوین قانون اساسی جدید و فراگیر

نعمان قورتولموش تدوین قانون اساسی مدنی را اولویت اصلی پارلمان دانست

3 ساعت پیش

نعمان قورتولموش، رئیس مجلس ترکیه، در پیامی که روز چهارشنبه ۱۷ مه ۲۰۲۶ (۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵) به مناسبت عید قربان منتشر کرد، بر لزوم جایگزینی قانون اساسی فعلی با یک متن جدید، مدنی و دموکراتیک تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد که قانون اساسی جدید باید با مشارکت همه‌ی اقشار جامعه و از "پایین به بالا" تدوین شود تا هم‌زمان حقوق ملت و ارکان دولت را حفظ کند.

رئیس مجلس ترکیه در سخنان خود به فرآیند صلح جاری با حزب کارگران کوردستان (PKK) اشاره کرد و افزود که هدف از این فرآیند، تقویت همبستگی ملی و گسترش کانال‌های دموکراتیک است. این اظهارات در راستای مواضع اخیر رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، بیان شده است که پیش‌تر در ۱ مه اعلام کرده بود تدوین یک قانون اساسی آزادی‌خواه و مدنی در اولویت برنامه‌های دولت قرار دارد.

تحلیل‌گران معتقدند این ابتکار عمل پارلمان که شامل اصلاحات قانونی و نقشه‌ی راه خلع سلاح است، با هدف حل مسئله‌ی کوردها و تقویت وحدت ملی در آستانه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ دنبال می‌شود. کمیسیون ویژه‌ی پارلمان ترکیه پیش از این کلیات این طرح را برای پایان دادن به درگیری‌های طولانی‌مدت تصویب کرده است.