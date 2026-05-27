بازسازی ذخایر موشکی و سامانه‌های پدافندی ایالات متحده دست‌کم به سه سال زمان نیاز دارد

بر اساس گزارش مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی (CSIS) که در تاریخ ۱۷ مه ۲۰۲۶ (۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵) منتشر شد، درگیری‌های نظامی اخیر با ایران منجر به تخلیه‌ی گسترده‌ی ذخایر تسلیحات کلیدی آمریکا شده است.

این گزارش تأکید می‌کند که شرکت‌های صنایع دفاعی برای جایگزینی تسلیحات مصرف‌شده به بازه‌ی زمانی طولانی نیاز دارند؛ به‌طوری که بازسازی ذخیره‌ی موشک‌های "توماهاوک" ممکن است تا پایان سال ۲۰۳۰ به طول بینجامد.

طبق آمارهای منتشر شده، حدود ۵۰ درصد از ذخایر سیستم پاتریوت و بخش بزرگی از موشک‌های رهگیر سامانه‌ی "تاد" (THAAD) در جریان این عملیات‌ها مصرف شده است. کارشناسان این مرکز هشدار می‌دهند که این وضعیت یک "روزنه آسیب‌پذیری" ایجاد کرده که می‌تواند بر توان بازدارندگی آمریکا در سایر مناطق جهان، از جمله در قبال تحرکات احتمالی چین در تایوان تا سال ۲۰۲۷، تأثیر منفی بگذارد.

مارک کانسیان، مشاور ارشد این مرکز راهبردی، معتقد است که سیاست‌های پساجنگ سرد که بر پایه‌ی فرضِ جنگ‌های کوتاه‌مدت بنا شده بود، عامل اصلی این بحران است.

در همین حال، پیتر هیگز، وزیر دفاع ایالات متحده، ضمن دفاع از افزایش بودجه‌ی دفاعی به ۱.۵ تریلیون دلار در دولت ترامپ، تأکید کرد که سرعت تولید افزایش یافته است. با این حال، تحلیل‌گرانی نظیر ویرجینیا برگر هشدار می‌دهند که به دلیل پیچیدگی‌های فنی، مسئله‌ی اصلی "زمان" است و تولید این سیستم‌ها با صرف بودجه‌ی بیشتر لزوماً سریع‌تر نخواهد شد.