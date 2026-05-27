حلبوسی تصمیم مقتدی صدر برای الحاق "سرایا السلام" به نهادهای دولتی را گامی اساسی در جهت تقویت حاکمیت قانون است

3 ساعت پیش

هیبت حلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان عراق، در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه ۱۷ مه ۲۰۲۶ (۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵) صادر شد، تصمیم مقتدی صدر مبنی بر جداسازی کامل "سرایا السلام" از فعالیت‌های سیاسی و ادغام آن در نهادهای رسمی را یک "گام ملی مهم" ارزیابی کرد. رئیس مجلس عراق این اقدام را یک "هنجار ملی و مسئولانه" دانست که به حفظ شکوه دولت و تحکیم ثبات در کشور کمک خواهد کرد.

هیبت حلبوسی در ادامه‌ی اظهارات خود تأکید کرد که چنین ابتکاراتی باید تا رسیدن به مرحله‌ی انحصار کامل سلاح در اختیار دولت و پایبندی همه‌ی طرف‌ها به قانون اساسی ادامه یابد. وی تصریح کرد که عراق در مرحله‌ی بازسازی و توسعه قرار دارد و نیازمند نهادهای دولتی قدرتمند برای مدیریت چالش‌های داخلی و خارجی و حفظ منافع شهروندان است.

این موضع‌گیری یک روز پس از آن صورت گرفت که مقتدی صدر دستور جداسازی شاخه‌ی نظامی خود را صادر و اعلام کرد که بخش‌های مدنی این جریان باید بدون سلاح و نمادهای نظامی به فعالیت‌های غیرنظامی بپردازند. علی زیدی، نخست‌وزیر عراق و سایر مقامات ارشد این کشور نیز از این تحول که با هدف کاهش نفوذ گروه‌های مسلح خارج از چارچوب قانون انجام شده، استقبال کرده‌اند.