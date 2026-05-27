مقتدی صدر شاخه نظامی سرایا السلام را از جریان ملی شیعه جدا کرد
نخستوزیر عراق از تصمیم مقتدی صدر در بارهی انحلال شاخهی نظامی سریا السلام حمایت کرد
مقتدی صدر، رهبر جریان ملی شیعه عراق، روز چهارشنبه روز٦ خرداد ۱۴۰۵ (۲۷ مه ۲۰۲۶) اعلام کرد که شاخه نظامی سرایا السلام را به طور کامل از جریان سیاسی خود جدا کرده و آن را به نهادهای رسمی دولتی ملحق میکند.
در پیام منتشرشده توسط مقتدی صدر در شبکهی اجتماعی ایکس آمده است که این جداسازی با هدف مصلحت عمومی و دوری از خطراتی که متوجه کشور است، انجام شده است. طبق اعلام او، نیروهای سرایا السلام از این پس به طور کامل زیر فرماندهی فرمانده کل نیروهای مسلح (نخستوزیر) قرار خواهند گرفت.
صدر همچنین گفت که بخشهای مدنی وابسته به این گروه به پروژه «بنیان مرصوص» منتقل میشوند و باید بدون سلاح، پایگاه، نام و نشان نظامی و لباس فرم فعالیت کنند. او ابراز امیدواری کرد که سایر گروههای مسلح داخل حشد الشعبی نیز از دستورات حزبی و طائفی فاصله بگیرند و سلاحهای خود را به دولت تحویل دهند.
عالی فالح زیدی، نخستوزیر عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح، در بیانیهای این تصمیم را «موقف ملی و مسئولانه» خواند. زیدی اعلام کرد که نیروهای سرایا السلام از این پس زیر فرماندهی مستقیم او قرار میگیرند.
نخستوزیر افزود که دولت از هر اقدامی برای تقویت امنیت داخلی و اصل «سلاح فقط در دست دولت» حمایت میکند و از سایر گروههای مسلح خواست که به چارچوب رسمی دولت بپیوندند.
سرایا السلام به عنوان شاخهی نظامی جریان صدر، سالها در چارچوب حشد الشعبی فعالیت داشته است. این اعلام در شرایطی منتشر میشود که بحثهای مربوط به ادغام شبهنظامیان در نیروهای رسمی دولتی و انحصار سلاح در دست نهادهای دولتی، همچنان در عراق ادامه دارد.
تاکنون جزئیات اجرایی این تصمیم، از جمله زمانبندی تحویل سلاح یا تغییرات ساختاری، اعلام نشده است. این تحول میتواند بر معادلات امنیتی و سیاسی عراق تأثیرگذار باشد.