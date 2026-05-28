آنو جوهر از برنامه‌ی پارتریارک جدید کلدانی‌ها جهان برای سفر رسمی به اربیل در آینده‌ی نزدیک خبر داد

5 ساعت پیش

آنو جوهر، وزیر حمل‌ونقل و ارتباطات اقلیم کوردستان، ضمن ابلاغ تبریک نخست‌وزیر به پاتریارک جدید کلیسای کلدانی، از برنامه‌ی وی برای سفر رسمی به اربیل در آینده‌ی نزدیک خبر داد.

آنو جوهر، وزیر حمل‌ونقل و ارتباطات اقلیم کوردستان، روز پنج‌شنبه ۲۸ مه ۲۰۲۶ (۷ خرداد ۱۴۰۵)، به عنوان نماینده‌ی ویژه‌ی مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، با پاتریارک "مار پولس سوم نونا"، رهبر جدید کلیسای کلدانی در عراق و جهان، در بغداد دیدار کرد.

وزیر حمل‌ونقل و ارتباطات در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد که پاتریارک جدید که پیش‌تر در استرالیا مستقر بوده، از سوی "سینودوس مقدس کلیسای کلدانی" به این مقام برگزیده شده است. وی افزود: "ما به نمایندگی از مسرور بارزانی و دولت اقلیم کوردستان، آغاز به کار ایشان را تبریک گفتیم و بر تقویت روابط دوجانبه تأکید کردیم."

در این دیدار، پاتریارک مار پولس سوم نونا با ابراز خرسندی از پیام تبریک نخست‌وزیر، از نقش رهبری مسرور بارزانی تمجید کرد. وی اظهار داشت: "مسرور بارزانی مرد عمل است و نه تنها سخن؛ اقدامات او در راستای ثبات و توسعه‌ی منطقه به‌وضوح قابل مشاهده است."

آنو جوهر در پایان خاطرنشان کرد که رهبر کلدانی‌های جهان در آینده‌ای نزدیک برای بازدید از کلیساها، دیدار با پیروان این آیین و گفت‌وگو با مقامات رسمی، سفری رسمی به اقلیم کوردستان خواهد داشت.