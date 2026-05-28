مسرور بارزانی بە پارتریارک جدید کلدانی‌های جهان تبریک گفت

وزیر حمل‌ونقل و ارتباطات به عنوان نماینده‌ی ویژه‌ی نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، ضمن ابلاغ تبریک مسرور بارزانی به پاتریارک جدید کلیسای کلدانی، بر تداوم حمایت از حقوق پیروان ادیان و اجرای پروژه‌های راهبردی تأکید کرد.

به گزارش وب‌سایت خبری، روز پنج‌شنبه ۲۸ مه ۲۰۲۶ (۷ خرداد ۱۴۰۵)، آنو جوهر عبدوکا، وزیر حمل‌ونقل و ارتباطات دولت اقلیم کوردستان، به عنوان نماینده‌ی ویژه‌ی مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، با پاتریارک "مار پولس سوم نونا"، رهبر جدید و منتخب کلیسای کلدانی در عراق و جهان، دیدار کرد. در این نشست، طرفین بر لزوم تقویت فرهنگ همزیستی مسالمت‌آمیز و بررسی دستاوردهای خدماتی کابینه‌ی نهم دولت اقلیم برای جوامع مذهبی گفتگو کردند.

آنو جوهر عبدوکا در ابتدای این دیدار، درود و تبریکات صمیمانه‌ی مسرور بارزانی را به پاتریارک جدید ابلاغ و تصریح کرد که رویکرد دولت اقلیم کوردستان بر پایه‌های مستحکم همزیستی ملی و مذهبی بنا شده است. وی خاطرنشان کرد که این همزیستی در کوردستان تنها یک شعار نیست، بلکه واقعیتی ملموس است که در تمامی سیاست‌های اجرایی و واقیعت‌های جامعه‌ی کوردستان به ثمر نشسته است.

در بخش دیگری از این نشست، بر پروژه‌های راهبردی دولت اقلیم کوردستان که مستقیماً به بهبود وضعیت مسیحیان و تمامی شهروندان کمک می‌کند، تمرکز شد. از جمله‌ی این اقدامات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- احداث کلیساها و نهادهای مذهبی جدید.

- تأمین مجتمع‌های مسکونی برای جوانان مسیحی در بخش عنکاوه.

- توسعه‌ی زیرساخت‌های ارتباطی و فراهم‌سازی سریع‌ترین خدمات اینترنت در منطقه.

- ساماندهی بخش حمل‌ونقل و اجرای پروژه‌های کلان در حوزه‌های برق، آب و راه‌سازی.

پاتریارک مار پولس سوم نونا ضمن ابراز قدردانی از پیام نخست‌وزیر، اظهار داشت: "من برای مدتی طولانی فعالیت‌های مسرور بارزانی و دولت اقلیم کوردستان را به دقت زیر نظر داشته‌ام؛ ایشان مرد عمل هستند و نه سخن." وی افزود که دگرگونی‌ها و پروژه‌های مشهود در کوردستان، گواهی بر صداقت و درایت این رهبری است.

پاتریارک همچنین درودهای ویژه‌ی خود را برای پرزیدنت بارزانی و نچیروان بارزانی ارسال و اعلام کرد که در آینده‌ای نزدیک به اقلیم کوردستان سفر خواهد کرد. در پایان این دیدار، هدایایی نمادین ساخته شده از چوب بلوط و سنگ‌های اصیل کوهستان‌های کوردستان که با نمادهای مذهبی مسیحی مزین شده بود، به نشانه ایستادگی و اصالت ملت کورد به پاتریارک اهدا شد.

این دیدار با حضور جمعی از اسقف‌های ارشد کلیسای کلدانی از جمله مار بشار ورده، مار میخائیل مقدسی، مار فیلیکس شابی، مار باسیلیوس یلدو و دیگر شخصیت‌های مذهبی برگزار شد.

پیش‌تر در تاریخ ۱۲ آوریل ۲۰۲۶ (۲۳ فروردین ۱۴۰۵)، مسرور بارزانی نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، در پیامی رسمی انتخاب مار پولس سوم نونا را تبریک گفته و بر تعهد تزلزل‌ناپذیر دولت برای تقویت جایگاه کلدانی‌ها و تمامی مسیحیان در کوردستان تأکید کرده بود.