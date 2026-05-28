سنتکام: ایران با شلیک موشک بالستیک به سوی کویت آتشبس را نقض کرد
فرماندهی مرکزی آمریکا از رهگیری یک فروند موشک بالستیک ایران خبر داد
فرماندهی مرکزی آمریکا از رهگیری موفقیتآمیز یک فروند موشک بالستیک شلیکشده به سمت خاک کویت و انهدام پهپادهای انتحاری ایران در تنگهی هرمز خبر داد.
فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (سنتکام) در بیانیهای رسمی اعلام کرد که در ساعات اولیهی بامداد پنجشنبه ۲۸ مه ۲۰۲۶ (۷ خرداد ۱۴۰۵)، جمهوری اسلامی ایران با شلیک یک موشک بالستیک به سمت کویت، آتشبس را بهصورت "خطرناکی" نقض کرده است. پدافند هوایی موشک مذکور را پیش از رسیدن به هدف منهدم کرد.
سنتکام همچنین فاش کرد که همزمان با این حمله، پنج پهپاد انتحاری نیز به سمت تنگهی هرمز و مناطق اطراف آن هدایت شده بودند که همگی توسط نیروهای آمریکایی سرنگون شدند. علاوه بر این، از پرتاب ششمین پهپاد که آمادهی شلیک از پایگاهی در بندرعباس بود، جلوگیری به عمل آمد.
در این بیانیه، اقدامات تهران "نقض آشکار آتشبس" و "تجاوز غیرقابل توجیه" توصیف شده است. سنتکام تأکید کرد که به همراه شرکای منطقهای خود در آمادگی کامل برای محافظت از نیروها و منافع مشترک در برابر هرگونه تهدیدی قرار دارد.
از سوی دیگر، سپاه پاسداران ایران در بیانیهای مدعی شد که یک پایگاه نظامی آمریکا را هدف قرار داده است. در این بیانیه آمده است که این اقدام در پاسخ به حملات پیشین ارتش آمریکا به مناطقی در جنوب ایران صورت گرفته است.