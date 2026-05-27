افزایش قیمت نفت و کاهش سهام آسیا پس از حملات جدید آمریکا به ایران

اربیل (کوردستان۲۴) ـ قیمت نفت، امروز پنجشنبه ۲۸ مه افزایش یافت، در حالی که سهام آسیا کاهش یافت، زیرا حملات جدید آمریکا به ایران آتش‌بس متزلزل در جنگ خاورمیانه را زیر سوال برد.

این جهش قیمت، بخش زیادی از کاهش‌های روز چهارشنبه را که به امید دستیابی به توافق قریب‌الوقوع برای پایان دادن به درگیری که ماه‌هاست کشتیرانی از طریق تنگه حیاتی هرمز را تقریباً متوقف کرده است، از بین برد.

یک مقام آمریکایی گفت که ارتش چهار پهپاد ایرانی را سرنگون کرده و به یک مرکز کنترل در شهر جنوبی بندرعباس حمله کرده است.

این مقام که نخواست نامش فاش شود، با خبرگزاری فرانسه صحبت کرد و اقدامات اخیر را "محاسبه‌شده، کاملاً دفاعی و با هدف حفظ آتش‌بس" توصیف کرد.

رسانه‌های دولتی تهران اعلام کردند که نیروهای ایرانی به چهار کشتی در تنگه هرمز شلیک کرده‌اند، در حالی که کویت اعلام کرد پدافند هوایی این کشور به حملات موشکی و پهپادی پاسخ می‌دهد.

این تحولات در حالی رخ داد که یک مقام ایرانی گفته بود که خصومت‌های مجدد با ایالات متحده بعید است و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تهدید کرده بود که در صورت عدم دستیابی به توافق صلح، "کار را تمام می‌کند."

این سیگنال‌های متناقض، وضعیت شکننده مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ خاورمیانه را که بازارهای انرژی جهانی را به شدت متزلزل کرده است، برجسته کرد.

نفت خام برنت دریای شمال، معیار اصلی بین‌المللی، در معاملات امروز پنجشنبه بیش از دو درصد افزایش یافت و به نزدیک به ۹۷ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قرارداد اصلی ایالات متحده، WTI، با سرعت مشابهی به حدود ۹۱ دلار در هر بشکه رسید.

بازارهای سهام در سراسر آسیا امروز پنجشنبه شاهد کاهش بودند و شاخص‌های اصلی در هنگ کنگ، تایپه و سیدنی بیش از یک درصد کاهش یافتند.

توکیو و سئول کاهش‌های ملایم‌تری را تجربه کردند، در حالی که شانگهای تنها بورس بزرگی بود که برخلاف این روند عمل کرد و روز را با ۰.۱ درصد افزایش به پایان رساند.

در طول معاملات صبحگاهی در اروپا، لندن تقریباً یک درصد سقوط کرد در حالی که پاریس ۰.۴ درصد کاهش یافت. فرانکفورت ثابت ماند.

این کاهش‌ها پس از یک روز قوی برای سهام جهانی در روز چهارشنبه رخ داد، زیرا سرمایه‌گذاران، که به هوش مصنوعی خوش‌بین بودند، از تیترهای متناقض در مورد ایران چشم‌پوشی کردند.

در آسیا، شرکت تراشه‌ساز کره جنوبی، SK hynix، به ارزش بازار یک تریلیون دلاری رسید و آن را در کنار غول‌های فناوری منطقه‌ای، سامسونگ الکترونیکس و TSMC، و همچنین شرکت تراشه‌ساز آمریکایی میکرون، قرار داد.

این جهش فناوری با افزایش مداوم قیمت انرژی همزمان شده است که چندین اقتصاد بزرگ آسیایی را که به محموله‌های نفتی خاورمیانه متکی هستند، تهدید کرده است.

اقتصاددانان هشدار می‌دهند که اگر تورم در نتیجه جنگ بدتر شود، هزینه‌های استقراض افزایش یابد و به طور بالقوه بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارد، بانک‌های مرکزی ممکن است مجبور به افزایش نرخ بهره شوند.

استفن اینس از SPI Asset Management گفت: روز چهارشنبه، "هر تیتر خبری بازار را به جهت دیگری کشاند و معامله‌گران را با همان نتیجه‌ای که هفته‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کردند، تنها گذاشت."

او گفت: "تنگه هرمز ممکن است در نهایت به طور کامل بازگشایی شود، اما تا زمانی که چیزی ملموس‌تر از چارچوب‌های پیشنهادی و تئاتر سیاسی وجود نداشته باشد، هر بشکه نفت، حتی اگر زیر ۱۰۰ دلار باشد، گروگان نوسانات تیترها خواهد بود."

ارقام کلیدی بازارها حدود ساعت ۰۸:۳۰ به وقت گرینویچ نشان می‌دهد که نفت خام برنت دریای شمال با ۲.۵ درصد افزایش به ۹۶.۶۵ دلار در هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز با ۲.۴ درصد افزایش، ۹۰.۸۴ دلار در هر بشکه معامله شد.

در بازارهای سهام آسیا، شاخص هانگ‌سنگ هنگ‌کنگ با ۱.۳ درصد کاهش در سطح ۲۵۰۰۶.۱۶ واحد بسته شد. شاخص نیکی ۲۲۵ توکیو نیز ۰.۵ درصد افت کرد و به ۶۴۶۹۳.۱۲ واحد رسید. در مقابل، شاخص کامپوزیت شانگهای با ۰.۱ درصد افزایش در سطح ۴۰۹۸.۶۴ واحد بسته شد.

در اروپا، شاخص FTSE 100 لندن با ۰.۹ درصد کاهش به ۱۰۴۱۲.۲۹ واحد رسید.

در بازار ارز، یورو در برابر دلار به ۱.۱۶۰۸ دلار کاهش یافت، در حالی که روز چهارشنبه ۱.۱۶۲۹ دلار بود. پوند نیز از ۱.۳۴۳۴ دلار به ۱.۳۳۹۷ دلار کاهش پیدا کرد. دلار در برابر ین ژاپن از ۱۵۹.۵۳ ین به ۱۵۹.۵۲ ین رسید. همچنین یورو در برابر پوند از ۸۶.۵۹ پنس به ۸۶.۶۵ پنس افزایش یافت.

در وال‌استریت، شاخص داو جونز در پایان معاملات با ۰.۴ درصد افزایش به ۵۰۶۴۴.۲۸ واحد رسید.

ای‌اف‌پی/ب.ن