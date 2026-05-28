حمایت نخست‌وزیر از سرمایه‌گذاران گردشگری

2 ساعت پیش

مسرور بارزانی در جریان سفر به منطقه‌ی آمیدی، بر حمایت همه‌جانبه‌ی دولت از سرمایه‌گذاران بخش گردشگری و ارتقای کیفیت خدمات برای جذب گردشگران خارجی تأکید کرد.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز پنج‌شنبه ۲۸ مه ۲۰۲۶ (۷ خرداد ۱۴۰۵)، از منطقه‌ی گردشگری "گلی شیرانه" در بخش آمیدی بازدید کرد. وی در این سفر با شماری از سرمایه‌گذاران و صاحبان پروژه‌های گردشگری منطقه دیدار و گفت‌وگو کرد.

هرمان سدقی، صاحب پروژه‌ی گردشگری "گلی شیرانه" که در این دیدار با نخست‌وزیر گفتگو کرده است، اظهار داشت: "مسرور بارزانی در ایام تعطیلات ترجیح دادند مانند یک گردشگر از مناطق دیدنی کوردستان بازدید کنند. ایشان از اجرای پروژه‌های گردشگری در این منطقه ابراز خرسندی کرده و تأکید نمودند که اشتغال‌زایی برای صدها نفر از اهالی بومی از طریق این پروژه‌ها، گامی ارزشمند است."

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان در این دیدار ضمن اعلام حمایت کامل از سرمایه‌گذاران، خاطرنشان کرد: "دولت تمامی تسهیلات لازم را برای شما فراهم می‌کند، اما انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران نیز بر ارتقای کیفیت خدمات گردشگری تمرکز کنند تا بتوانیم توجه گردشگران خارجی را به سوی اقلیم کوردستان جلب کنیم."

مسرور بارزانی همچنین بر اهمیت نقش مردم منطقه در توسعه‌ی بخش گردشگری و سرمایه‌گذاری تأکید کرد و افزود که دولت اقلیم کوردستان توجه ویژه‌ای به منطقه‌ی آمیدی دارد تا این منطقه به یکی از قطب‌های اصلی گردشگری و جذب سرمایه‌ی داخلی و خارجی تبدیل شود.