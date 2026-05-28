روسیه خواستار خویشتنداری آمریکا و ایران برای جلوگیری از وقوع جنگ در منطقه شد

زاخارووا بر آمادگی دائمی نیروهای هسته‌ای راهبردی روسیه برای مقابله با هرگونه تهدیدی تأکید کرد

5 ساعت پیش

سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی روسیه ضمن دعوت واشینگتن و تهران به تداوم گفتگوها، بر آمادگی دائمی نیروهای هسته‌ای راهبردی روسیه برای مقابله با هرگونه تهدیدی تأکید کرد.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی روسیه، روز پنج‌شنبه ۲۸ مه ۲۰۲۶ (۷ خرداد ۱۴۰۵)، در سخنانی به تنش‌های موجود میان تهران و واشینگتن پرداخت و از هر دو طرف خواست تا مانع از لغزش دوباره‌ی منطقه به سوی جنگ شوند. وی تصریح کرد: "روسیه آماده است در فرایند انتقال اورانیوم غنی‌سازی شده به خارج از ایران همکاری کند، اما ما این پیشنهاد را به هیچ طرفی تحمیل نمی‌کنیم." وی همچنین اشاره کرد که این پیشنهاد ماه‌هاست روی میز مذاکره قرار دارد اما واشینگتن هنوز آن را نپذیرفته است.

زاخارووا در بخش دیگری از سخنان خود به توانمندی‌های دفاعی کشورش اشاره کرد و گفت: "سیستم دفاع هسته‌ای روسیه در هر لحظه تضمین‌شده است و نیروهای هسته‌ای راهبردی ما برای اجرای هرگونه فرمانی در حالت آمادگی دائمی قرار دارند."

سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی روسیه با ابراز نگرانی عمیق مسکو از نزدیک شدن ارمنستان به ناتو و اتحادیه‌ی اروپا، از دولت ایروان به دلیل رد صلاحیت ناظران روسی برای انتخابات ماه ژوئن انتقاد کرد و هشدار داد که مسکو این رفتارها را در مناسبات آتی خود لحاظ خواهد کرد.

وی همچنین افزایش تعداد پهپادهایی که از حریم هوایی کشورهای ناتو به خاک روسیه نفوذ می‌کنند را بخشی از برنامه‌ریزی‌های نظامی این پیمان دانست و خواستار خروج نیروهای آمریکایی از اروپا شد. زاخارووا استقرار نیروهای نظامی آمریکا در لهستان و در نزدیکی مرزهای روسیه را تهدیدی برای ثبات منطقه توصیف کرد.

در پایان، زاخارووا با انتقاد شدید از سکوت سازمان یونسکو در قبال بمباران یک دانشکده‌ی فنی در منطقه‌ی ستاروبلسک، این رویکرد را "سهل‌انگاری جنایتکارانه" خواند و اوکراین را به هدف قرار دادن عمدی مراکز آموزشی متهم کرد.